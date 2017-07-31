СМИ: Свободное перемещение между ЕС и Великобританией прекратится в 2019 году

Как сообщает пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, свободное перемещение граждан между Великобританией и ЕС закончится в марте 2019 года.

В данном вопросе было много неясностей, и британские министры давали противоречивые комментарии, пишет yle.fi. Еще на прошлой неделе министр финансов Филипп Хэммонд заявил, что выход Великобритании из ЕС не должен отразиться на правилах въезда в страну.

По словам пресс-секретаря премьер-министра, сведения о том, что свободное перемещение после ”брексит” сохранится, являются ложными.