СМИ сообщили о желании Макрона сделать французский основным языком ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за то, чтобы сделать французский язык основным официальным языком Евросоюза после выхода Великобритании из европейского блока, пишет газета The Wall Street Journal.
"Английский язык, вероятно, никогда ранее не был так представлен в Брюсселе, как во время переговоров о Brexit. Однако это доминирование не является обязательным", — говорил французский президент в марте.
Президент Франции настаивает, что французский язык должен обрести доступ к ряду новых возможностей в рамках ЕС. Он заверял, что в аппарате ЕС появятся дополнительные курсы французского для чиновников и также обещал расширить международную сеть французских школ.
Одним из ключевых союзников Макрона в вопросе смены официального языка ЕС является председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, уроженец Люксембурга, который регулярно выступает на немецком и французском языках.