Словакия не поддержит миграционный пакт ООН

"Словакия не согласна с тем, что (в документе. — Ред.) не проводятся различия между законной и нелегальной миграцией", — подчеркнул глава кабмина, которого цитирует агентство AFP.

"Мы рассматриваем миграцию из экономических соображений как незаконную, вредную и несущую угрозу безопасности", — добавил он.

Глава МИД пригрозил отставкой

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который занимает в отношении документа диаметрально противоположную позицию, ранее пригрозил своей отставкой, если Братислава не поддержит предлагаемый ООН договор.

Тем не менее Пеллегрини выразил уверенность, что сможет убедить министра не оставлять свой пост.

Планируют принять в декабре

Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию" должен быть официально принят на конференции в Марокко 10 и 11 декабря 2018 года.

Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер — выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.