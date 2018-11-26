26.11.2018, 07:30

Словакия не поддержит миграционный пакт ООН


Deutsche Welle
EST
Словакия не поддержит миграционный пакт ООН
Foto: Yves Herman, REUTERS

Словакия, вслед за рядом стран, выступила против подписания Всемирного пакта ООН о миграции. Соответствующую позицию Братиславы озвучил в воскресенье, 25 ноября, словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини.

"Словакия не согласна с тем, что (в документе. — Ред.) не проводятся различия между законной и нелегальной миграцией", — подчеркнул глава кабмина, которого цитирует агентство AFP.

"Мы рассматриваем миграцию из экономических соображений как незаконную, вредную и несущую угрозу безопасности", — добавил он.

Глава МИД пригрозил отставкой

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который занимает в отношении документа диаметрально противоположную позицию, ранее пригрозил своей отставкой, если Братислава не поддержит предлагаемый ООН договор.

Тем не менее Пеллегрини выразил уверенность, что сможет убедить министра не оставлять свой пост.

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Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию" должен быть официально принят на конференции в Марокко 10 и 11 декабря 2018 года.

Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер — выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

На сегодняшний день, кроме Австралии, уже отказались подписывать документ Австрия, Болгария, Венгрия. Израиль, Польша, США и Чехия. В Эстонии пакт вызвал бурную дискуссию внутри правящей коалиции.

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