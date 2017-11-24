Швейцария за 10 лет выделит восточным странам ЕС 1,3 млрд евро

Швейцария приняла решение за 10 лет предоставить странам восточной части ЕС 1,3 млрд евро, сообщило DPA со ссылкой на правительство страны. Это финансирование продолжит прежнюю финансовую помощь Швейцарии странам региона, передает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

Финансирование предоставлено на проекты, относящиеся к миграции, профессиональному обучению и занятости молодежи, заявила президент Швейцарии Дорис Лойтхард.

"Это означает, что люди останутся в своих странах, потому что у них будет работа и учеба", — заявила она на совместной конференции с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Стороны встретились, чтобы обсудить текст основного договора, регулирующего отношения между ЕС и Швейцарией.