Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Сенат Нидерландов во вторник, 30 мая, ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Таким образом, снято последнее препятствие на пути реализации соглашения. Теперь его должен одобрить король Нидерландов, после чего для полной имплементации останется только согласие Совета ЕС. Ожидается, что документ вступит в силу к концу лета.

"Нынешнее голосование в Сенате Нидерландов посылает важный сигнал из Нидерландов и всего Европейского Союза нашим украинским друзьям: место Украины — в Европе. Будущее Украины связано с Европой", — заявил в связи с решение сенаторов глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Соглашение уже было поддержано всеми правительствами стран ЕС и Украиной в 2014 году. Однако в апреле 2016 года на референдуме большинство голландцев высказались против ассоциации. В результате властям Нидерландов пришлось договариваться с ЕС о внесении правок в соглашение, чтобы учесть мнение своего населения. В итоге в документе подчеркивается, что текущее соглашение не делает Украину кандидатом на вступление в ЕС, не дает Киеву право на финансовую и военную помощь от европейского сообщества, а также не дает украинцам права жить и работать в странах ЕС.