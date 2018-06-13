Самая амбициозная научная программа ЕС? Еврокомиссия хочет выделить 100 млрд евро на инновации

Почти две третьих экономического роста Европы в последние десятки лет были достигнуты благодаря инновациям. В связи с долгосрочным бюджетом Евросоюза на 2021–2027 годы, Еврокомиссия предложила выделить 100 миллиардов евро на научные исследования и инновации.

Текущая научно-инновационная программа ЕС ”Горизонт 2020” проходит успешно, поэтому цели новой программы ”Горизонт Европы” еще более амбициозны. Программа продолжит поддерживать научные исследования на высшем уровне через Европейский исследовательский совет, стипендию Марии Склодовской-Кюри и обменам в научной сфере, но запланированы и новшества.

Например, планируется создать Европейский инновационный совет, который будет отвечать за то, что бы ЕС стал двигателем прогресса в сфере формирующих рынок инноваций. Будет основан единый контактный пункт, чтобы помочь новым технологиям попасть из лабораторий на рынок, а инновационным стартапам и бизнесам — увеличить охват.

Еврокомиссия предлагает удвоить поддержку тех государств-членов ЕС, которые отстают в использовании максимального научного и инновационного потенциала своей страны.

”Горизонт Европы” использует принцип открытой науки, который требует, чтобы ко всем научным публикациям и данным был открытый доступ.