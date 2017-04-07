С сегодняшнего дня Евросоюз ужесточает контроль на внешних границах

Европейский Союз с пятницы, 7 апреля, ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны. Теперь проверкам также будут подвергаться и граждане ЕС. В частности, их документы будут сверяться с базами данных служб безопасности.

Как заявила агентству AFP представитель Еврокомиссии, цель проверки состоит в том, чтобы убедиться, что "человек, пересекающий границу, не представляет угрозы общественному порядку и безопасности".

Внутри Шенгенской зоны пограничный контроль, как правило, не действует. На внешних границах ранее расширенной проверке подвергались только люди, не являющиеся гражданами ЕС: их документы сравнивают с европейской или национальной полицейской базой.

Теперь такие нормы будут действовать и в отношении владельцев европейских паспортов. А проверки будут осуществляться как при въезде, так и при выезде с территории Евросоюза.

Меры по усилению пограничного контроля были предложены после терактов в Париже в ноябре 2015 года и призваны, в частности, отслеживать потенциальных джихадистов с европейскими паспортами, отправляющихся в Сирию и Ирак или возвращающихся оттуда. Согласно данным спецслужб, порядка 5000 европейцев примкнули к боевикам экстремистской организации "Исламское государство".