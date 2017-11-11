Россия и Европа: все дальше друг от друга?

Политическая напряженность в отношениях России и ЕС сопровождается растущей отчужденностью между рядовыми жителями. DW — о результатах опроса в России, Германии и Польше.

Россия и Европа продолжают дрейфовать в разные стороны. На межгосударственном уровне этот процесс начался в 2014 году — после аннексии Крыма и российского вмешательства на востоке Украины. Но растет отчуждение не только между политиками, но и между рядовыми жителями России и стран Евросоюза.

Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу, 10 ноября, результаты нового опроса, проведенного в сентябре по заказу немецкого Фонда имени Кёрбера (Körber-Stiftung) в Германии, Польше и России.

Часть Европы, но только по формальному признаку

Во всех трех странах, правда, по-прежнему перевешивает доля тех, кто считает Россию частью Европы, хотя в самой России такое большинство только относительное — 49 процентов против 44 процентов. Но подход опрошенных к этой теме, скорее, формальный.

Так, главный довод в пользу принадлежности России к Европе — география. Причем во всех трех странах этот аргумент приводят все больше людей.

В России это 53 процента из считающих свою родину частью Европы, в прошлом году таковых было 45 процентов. На втором месте — экономические связи, на третьем — совместная история. Впрочем, прошлое объединяет Россию с Европой только по мнению 21 процента немцев, 17 процентов поляков и всего 13 процентов россиян.

Общность же культурной идентичности считают связующим звеном только по 9 процентов опрошенных в России и Германии и 11 процентов — в Польше. А доля тех, кто приводит в качестве аргумента общие ценности, вообще ничтожно мала. Причем в России она стала в два с лишним раза меньше, чем год назад: было 11 процентов, стало 5 процентов. Логично, что именно разные ценности служат и главным доводом для тех опрошенных, которые не считают Россию частью Европы.

Слава оружию?

Примечательны в трех странах ответы на вопросы, касающиеся отношения к истории и ее роли в национальном самосознании. На вопрос, не пора ли по истечении 70 лет после окончания Второй мировой войны закрыть, наконец, послевоенную главу европейской истории, более трети немцев и поляков отвечают положительно. В России же такой вопрос вызывает резкое отторжение: 85 процентов категорически против.

Разница, однако, не только в этом, но и в подходе к истории своих стран. В Германии это честное переосмысление прошлого, недопущение забвения преступлений, совершенных нацистами. Лишь незначительная доля немцев хочет, чтобы на школьных уроках истории больше внимания уделялось былым победам и военным триумфам. В Польше и России — противоположная ситуация, причем доля поляков, ратующих за историю боевых успехов, даже больше, чем россиян.

По-разному относятся в Германии и России и к демонстрации военной мощи и вооружений вообще. Речь не только о военных парадах, российское упоение которыми для многих немцев совершенно непонятно. В Германии невозможно представить, чтобы в телевизионных выпусках новостей смаковали и с таким наслаждением демонстрировали всевозможные виды оружия и боевой техники, как это постоянно делают на главных каналах телевидения России.

О демократии и ксенофобии

Несмотря на то, что опрошенные жители трех стран не видят между Россией и Европой общности ценностей, отношение к некоторым основополагающим принципам демократии у них похожее.

Так, независимое правосудие считают важным элементом справедливого общества 93 процента немцев, 85 процентов поляков и 79 процентов россиян. С тезисом о том, что без политической оппозиции не может быть настоящей демократии, согласны 89 процентов опрошенных в Германии, 83 процента — в Польше и 71 процент — в России. Но есть и существенные различия.

Отрицательно к ксенофобии относятся 86 процентов немцев, 83 процента россиян, но только 53 процента поляков. Это, скорее всего, эхо европейского миграционного кризиса и негативного отношения польского правительства к беженцам и немецкой миграционной политике.

Пресса: четвертая власть или подручные правительства?

Ожидаемы были разные ответы на вопрос о допустимости однополой любви и однополых браков. 77 процентов немцев относятся к ним терпимо, 86 процентов россиян и 55 процентов поляков считают недопустимыми. Что, однако, удивило экспертов Фонда имени Кёрбера, так это ответ немцев на вопрос, является ли задачей СМИ поддержка правительства и его действий.

То, что в России, в условиях тотального контроля государства за средствами массовой информации, положительно отвечают на этот вопрос 76 процентов респондентов, в общем понятно. Объяснима — на фоне новой официальной политики Варшавы — и польская доля в 53 процентов. Но почему и в Германии, где пресса действительно выступает в роли четвертой власти, так думают целых 43 процента, для авторов исследования осталось загадкой. Тот факт, что большинство в 54 процента придерживается противоположного мнения, — слабое утешение.

К санкциям начинают привыкать

Разное, но ожидаемое отношение в трех странах к режиму санкций, введенному Евросоюзом в в отношении России в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса.

Значительное большинство в Польше выступает за сохранение или даже ужесточение штрафных мер, в Германии — примерно поровну тех, кто за, и тех, кто против. Россияне же, что неудивительно, дружно ратуют за отмену санкций. Примечательно, правда, что год назад больше немцев и еще больше жителей России, согласно опросу Фонда имени Кёрбера в 2016 году, выступали за восстановление экономических связей между Россией и ЕС в прежнем объеме. В обеих странах, очевидно, люди начинают привыкать к санкциям.

Об этом свидетельствует и снижение — по крайней мере в России — доли тех, кто выступает за политическое сближение с Евросоюзом. Их, правда, по-прежнему большинство, но если в 2016 году оно составляло 84 процента, то теперь — только 66 процентов.

Дрейф России и Европы в разные стороны подтверждают и данные о предпочтительных партнерах на мировой арене, с которыми, по мнению опрошенных, следует особенно интенсивно развивать отношения. Для россиян на первом месте — Китай, для поляков — США и Великобритания, для немцев — Франция.