Римская декларация ЕС: четыре приоритета развития Евросоюза

Лидеры стран Евросоюза подписали Римскую декларацию, в которой наметили основные направления работы на следующее десятилетие. Среди них – развитие экономики, безопасность и лидерство на мировой арене.

Текст заявления обнародован на сайте Европейского совета, перевод приводит eurointegration.com.ua.

"Через десять лет мы хотим видеть безопасный и надежный Союз, благоприятный, конкурентоспособный, устойчивый и социально-ответственный, с желанием и способностью играть ключевую роль в мире. Мы хотим видеть Союз, где у граждане есть новые возможности для культурного и социального развития и экономического роста", - говорится в документе.

В декларации, которую подписали лидеры 27 стран (без Великобритании) и руководители Европарламента, Еврокомиссии и Европейского совета, содержится четыре основных пункта, которым будет уделяться внимание в ближайшие годы:

- Безопасная и надежная Европа: Союз, где все граждане чувствуют себя в безопасности и могут свободно передвигаться, где наши внешние границы охраняются, и существует эффективная, ответственная и устойчивая миграционная политика с уважением к международным нормам; в Европе намерены бороться с терроризмом и организованной преступностью.

- Процветающая и устойчивая Европа: Союз, создающий условия для роста и рабочих мест; Союз, где есть сильный, связанный, единый развивающийся рынок, охватывающий технологические преобразования, а также стабильное дальнейшее укрепление единой валюты, что открывает возможности для роста, сплоченности, конкурентоспособности, инноваций и обмена, особенно для малых и средних предприятий; Союз, способствующий стабильному и устойчивому росту через инвестиции, структурные реформы и работа над завершением экономического и валютного союза; Союз, где энергия является безопасной и доступной, а окружающая среда чистой и безопасной.

- Социальная Европа: Союз, который на основе устойчивого экономического роста, способствует экономическому и социальному прогрессу, а также сплоченность и сближение при сохранении целостности внутреннего рынка; объединение с учетом разнообразия национальных систем и ключевой роли социальных партнеров, профсоюзов, направленные на обеспечение равенства между женщинами и мужчинами, а также прав и равных возможностей для всех; Союз, который борется с безработицей, дискриминацией, социальной изоляцией и бедностью; Союз, где молодые люди получают лучшее образование и подготовку, и могут учиться и найти работу в масштабах всего континента; Союз, сохраняющтй наше культурное наследие и поощряющий культурное разнообразие.

- Сильная Европа на мировой арене: дальнейшее развитие существующих партнерских связей Союза, формирование новых связей и укрепление стабильности и процветания наших ближайших соседей на востоке и юге, а также на Ближнем Востоке и в Африке и во всем мире; Союз готов брать на себя больше ответственности и оказать содействие в создании более конкурентоспособной и интегрированной оборонной промышленности; Союз стремится к укреплению общей безопасности и обороны, в том числе в сотрудничестве и взаимодополняемости с НАТО, с учетом национальных обстоятельств и правовых обязательств; Союз сотрудничает с Организацией Объединенных Наций и отстаивает основные правила многосторонней системы, гордится своими ценностями и защищает своих людей, поощряет свободную и справедливую торговлю и положительную глобальную климатическую политику.