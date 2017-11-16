Результаты миграционной политики: электронные денежные переводы беженцам и новая программа размещения

Согласно опубликованному Еврокомиссией и ЕС докладу по миграционной политики, незаконное пересечение границы ЕС в основных направлениях уменьшилось в 2017 году на 63% — прилагаемые усилия по охране внешних границ ЕС и предотвращению торговле людьми дали результаты.

В сентябре Евросоюз еще больше увеличил поддержку борьбы с изначальными причинами миграционного кризиса. В Турции заключаются договоры в о приеме беженцев, на что до конца 2017 года выделено 3 миллиарда евро.

Начиная с октября миллион самых уязвимых беженцев из Сирии будут раз в месяц получать электронные денежные переводы.

Много внимания уделяется тому, чтобы улучшить условия, которые мигрантам приходится зачастую терпеть в Ливии. Почти 4000 мигрантов и более 2000 переселенных ливийских семей получили врачебную и элементарную помощь. Также врачебная помощь оказывается более чем 14 000 беженцам, находящихся в центрах временного содержания.

Также идет борьба с торговлей людьми и спасение жизни мигрантов на суше и в море. Поддерживается поисковая и спасательная деятельность в пустынях. На данный момент спасены более 1100 мигрантов, которых бросили торговцы людьми в 2017 году.

Более 15 000 мигрантов, среди которых более 10 000 были в Ливии, уже воспользовались возможностью добровольно вернуться домой, а также укрепляется сотрудничество с соседними с Ливией странами, чтобы помочь ливийцам попасть домой.

13 кораблей ЕС в рамках операций ”Тритон” и ”София” поддерживают деятельность на море, спасая жизни мигрантов и задерживая лиц, занимающихся торговлей и контрабандой людьми.

Принятая в июле 2015 года программа ЕС по распределению беженцев вскоре будет успешно завершена, а переселение беженцев в рамках договора между Турцией и ЕС продолжается в постоянном темпе — с начала запуска программ размещены 25 700 беженцев.

В сентябре ЕК запустила новую программу, согласно которой к октябрю 2019 году необходимо переселить 50 000 наиболее уязвимых беженцев. На данный момент получены обещания принять 34 400 беженцев от 16 государств-членов ЕС.

Согласно же программе 2015 года, осталось разместить лишь 750 беженцев из Греции и 3100 из Италии. На данный момент в рамках программы были переселены уже 31 500 человек. Среди стран ЕС лишь Чехия, Венгрия и Польша не приняли мигрантов.

Уровень высылки мигрантов из ЕС до сих пор неудовлетворительный. Греция должна приложить для этого больше усилий С марта 2016 года в рамках договора Турции с ЕС обратно в Турцию были высланы лишь1969 лиц.