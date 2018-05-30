Региональное развитие и единство ЕС после 2020 года: что изменится?

В связи с долгосрочной стратегией ЕС на период 2021-2027 гг Европейская комиссия предлагает модернизировать политику единства, которая является основной инвестиционной политикой ЕС и одной из самых конкретных форм выражения солидарности, сообщает представительство комиссии в Эстонии.
Экономика ЕС восстанавливается, но для уменьшения постоянного разрыва между странами-участницами и внутри них нужны дополнительные инвестиции. Бюджет политики единства на этот период составит 373 млрд евро в текущих ценах и с учетом инфляции, что поможет совершать инвестиции для уменьшения различий. По-прежнему планируется направлять ресурсы в регионы, где в них нуждаются больше всего.
"В следующем десятилетии политика единства поможет всем осовременить свои производства, инвестировать в инновации и перейти на экономику замкнутого цикла, продуцирующую меньше выбросов углекислого газа.
Предложение поддерживает также создание способствующей предпринимательству среды в Европе, обеспечивая необходимые условия для экономического роста, создания рабочих мест и инвестиций”, — отметил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.