30.05.2018, 10:50

Региональное развитие и единство ЕС после 2020 года: что изменится?


rus.delfi.ee
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Foto: Ingmar Muusikus

В связи с долгосрочной стратегией ЕС на период 2021-2027 гг Европейская комиссия предлагает модернизировать политику единства, которая является основной инвестиционной политикой ЕС и одной из самых конкретных форм выражения солидарности, сообщает представительство комиссии в Эстонии.

Экономика ЕС восстанавливается, но для уменьшения постоянного разрыва между странами-участницами и внутри них нужны дополнительные инвестиции. Бюджет политики единства на этот период составит 373 млрд евро в текущих ценах и с учетом инфляции, что поможет совершать инвестиции для уменьшения различий. По-прежнему планируется направлять ресурсы в регионы, где в них нуждаются больше всего.

"В следующем десятилетии политика единства поможет всем осовременить свои производства, инвестировать в инновации и перейти на экономику замкнутого цикла, продуцирующую меньше выбросов углекислого газа.

Предложение поддерживает также создание способствующей предпринимательству среды в Европе, обеспечивая необходимые условия для экономического роста, создания рабочих мест и инвестиций”, — отметил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.

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В рамках обновленной политики единства, во-первых, планируется сосредоточиться на важных инвестиционных приоритетах и определить, где поддержка ЕС принесет больше всего пользы. Большая часть средств инвестиций Европейского фонда регионального развития и Фонда единства выделяются на такие сферы как инновация, поддержка малых предприятий, дигитальные технологии и модернизация производства. Большое внимание уделяется и переходу на экономику замкнутого цикла с меньшим количеством выбросов углекислого газа, а также борьбе с климатическими изменениями в виде внедрения в жизнь Парижский соглашений.

Во-вторых, комиссия желает инвестировать во все регионы и больше исходить из особенностей регионального развития. Такой подход призван обеспечить масштабную поддержку ЕС регионам с низким экономическим ростом и доходами, прежде всего Южной и Восточной Европе.

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Политика единства исходит из трех категорий: наименее развитые регионы, переходные регионы и более развитые регионы. Для уменьшения различий и оказания помощи менее развитым регионам, главным критериев распределения средств по-прежнему является ВВП на душу населения. Для того, чтобы можно было бы максимально исходить из действительной ситуации на местах, будут внедрены новые критерии: безработица среди молодежи, низкий уровень образования, климатические изменения, а также прием и интеграция беженцев.

В-третьих, комиссия предлагает упростить связанные со следующим бюджетом предписания, уменьшить бюрократию и сделать производственный контроль в отношении получающих пособия предприятий менее обременительным. Общие предписания будут внедрены в отношении семи фондов, они обеспечат как необходимую для планирования долгосрочных инвестиций стабильность, так и достаточную гибкость для решения непредвиденных ситуаций.

В-четвертых, комиссия предлагает укрепить связь между политикой единства и Европейским полугодием для создания среды, способствующей экономическому росту и предпринимательству в Европе, и максимального использования инвестиционного потенциала как ЕС, так и самих стран-участниц.

Еврокомиссия отмечает, что по представленным предложением следует достичь консенсуса как можно быстрее, по возможность уже в 2019 году.

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