Региональное развитие и единство ЕС после 2020 года: что изменится?

В рамках обновленной политики единства, во-первых, планируется сосредоточиться на важных инвестиционных приоритетах и определить, где поддержка ЕС принесет больше всего пользы. Большая часть средств инвестиций Европейского фонда регионального развития и Фонда единства выделяются на такие сферы как инновация, поддержка малых предприятий, дигитальные технологии и модернизация производства. Большое внимание уделяется и переходу на экономику замкнутого цикла с меньшим количеством выбросов углекислого газа, а также борьбе с климатическими изменениями в виде внедрения в жизнь Парижский соглашений.

Во-вторых, комиссия желает инвестировать во все регионы и больше исходить из особенностей регионального развития. Такой подход призван обеспечить масштабную поддержку ЕС регионам с низким экономическим ростом и доходами, прежде всего Южной и Восточной Европе.

Политика единства исходит из трех категорий: наименее развитые регионы, переходные регионы и более развитые регионы. Для уменьшения различий и оказания помощи менее развитым регионам, главным критериев распределения средств по-прежнему является ВВП на душу населения. Для того, чтобы можно было бы максимально исходить из действительной ситуации на местах, будут внедрены новые критерии: безработица среди молодежи, низкий уровень образования, климатические изменения, а также прием и интеграция беженцев.

В-третьих, комиссия предлагает упростить связанные со следующим бюджетом предписания, уменьшить бюрократию и сделать производственный контроль в отношении получающих пособия предприятий менее обременительным. Общие предписания будут внедрены в отношении семи фондов, они обеспечат как необходимую для планирования долгосрочных инвестиций стабильность, так и достаточную гибкость для решения непредвиденных ситуаций.

В-четвертых, комиссия предлагает укрепить связь между политикой единства и Европейским полугодием для создания среды, способствующей экономическому росту и предпринимательству в Европе, и максимального использования инвестиционного потенциала как ЕС, так и самих стран-участниц.

Еврокомиссия отмечает, что по представленным предложением следует достичь консенсуса как можно быстрее, по возможность уже в 2019 году.