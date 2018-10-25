25.10.2018, 18:05

Раздача инвестиций: ЕС поможет Эстонии справиться с ливневыми потопами и спасти белок-летяг

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Uputus Pronksi tänaval
Uputus Pronksi tänavalFoto: Ilmar Saabas

Еврокомиссия одобрила инвестицию в 243 млн евро из бюджета Евросоюза в проекты программы LIFE, которые поддерживают защиту природы и окружающей среды, а также переход на экономическую модель с низким выхлопом углерода.

В рамках программы LIFE делаются инвестиции в проекты, которые направлены на улучшение качества жизни, окружающий и жилой среды в Европе. Программа предлагает решения для таких проблем, как загрязнение воздуха, нехватка воды, пластиковые отходы, уменьшение биологического разнообразия и истощение природных ресурсов.

Инвестиции в размере 196,2 млн евро будут направлены на проекты в сферах эффективности использования ресурсов и окружающей среды, экологического менеджмента и распространения информации. Также будут профинансированы проекты по переработке пластиковых отходов.

В климатический сектор ЕС инвестирует 46,8 млн евро для поддержки проектов по уменьшению климатических изменений, адаптации к ним, менеджменту и распространению информации.

Эстония также участвует в качестве координатора или партнера в нескольких проектах LIFE. Проект UrbanStorm с сентября 2018 по февраль 2023 года направлен на уменьшение уязвимости городов перед последствиями изменения климата и увеличение способности городов для сокращения числа наводнений, вызванных сильными ливнями. В рамках проекта для Таллинна и волости Виймси будут разработаны специальные планы действий для сокращения ущерба от наводнений.

Эстония также является партнером в проекте, целью которого является предотвращение нелегальной торговли отходами.Проект будет воплощен в 36 странах-членах IMPEL — Сети Евросоюза по реализации экологического законодательства. Он поможет странам более успешно гарантировать выполнение законодательных актов, инспекторы пройдут соответсвующее обучение, будет увеличена способность полиции, таможни и судебной системы раскрывать и связанные с окружающей средой преступления.

В сотрудничестве с Финляндией Эстония участвует еще в двух проектах, финансируемых в рамках программы LIFE: по защите белок-летяг и по улучшению жилых мест на берегу и островах Балтийского моря.

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