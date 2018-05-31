31.05.2018, 20:10

Ратас на встрече с президентом Австрии: председательство в ЕС нас сблизило


rus.delfi.ee
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Ратас на встрече с президентом Австрии: председательство в ЕС нас сблизило
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Юри Ратас обсудил с находящимся в Эстонии с официальным визитом президентом Австрии Александром Ван дер Белленом опыт председательства в Совете ЕС и злободневные для Европейского союза вопросы, сообщает пресс-служба правительства.

”Председательство в Европейском союзе тройки, в которую входят Эстония, Болгария и Австрия, связало нас тесными рабочими отношениями. Нам нужна сильная Европа, в которой у людей есть работа и ощущение безопасности. Европа, части которой лучше связаны между собой, где экономика растет и больше внимания уделяется науке и инновациям. Обоим государствам важна также политика добрососедства и Западные Балканы”, — отметил Ратас.

Австрия вместе с Эстонией и председательствующей в Совете ЕС в настоящее время Болгарией образуют тройку стран-председателей, которые договариваются о приоритетах на ближайшие 18 месяцев. Все три страны обещали посвятить себя работе над созданием единого цифрового рынка, расширению ЕС, поддержке соседей Европейского союза и безопасности.

Австрия примет председательство в ЕС из рук Болгарии в начале июля. Одной из сложных тем в следующем полугодии станет ведение переговоров по проекту бюджета Европейского союза на 2021-2027 год. ”Эстония и в следующей бюджетной перспективе продолжит получать из ЕС больше, чем будет вкладывать в общую казну. Во многих важных вопросах Эстония и Европейская комиссия придерживаются одной точки зрения, но мы не удовлетворены уменьшением финансирования политики выравнивания, хотя комиссия частично учла наши интересы и снижение вложений будет более плавным, чем предполагалось”, — отметил Ратас.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой Дорис Шмидауэр пробудет в Эстонии с официальным визитом до 3 июня.

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