Ратас на встрече с президентом Австрии: председательство в ЕС нас сблизило

Премьер-министр Юри Ратас обсудил с находящимся в Эстонии с официальным визитом президентом Австрии Александром Ван дер Белленом опыт председательства в Совете ЕС и злободневные для Европейского союза вопросы, сообщает пресс-служба правительства.

”Председательство в Европейском союзе тройки, в которую входят Эстония, Болгария и Австрия, связало нас тесными рабочими отношениями. Нам нужна сильная Европа, в которой у людей есть работа и ощущение безопасности. Европа, части которой лучше связаны между собой, где экономика растет и больше внимания уделяется науке и инновациям. Обоим государствам важна также политика добрососедства и Западные Балканы”, — отметил Ратас.

Австрия вместе с Эстонией и председательствующей в Совете ЕС в настоящее время Болгарией образуют тройку стран-председателей, которые договариваются о приоритетах на ближайшие 18 месяцев. Все три страны обещали посвятить себя работе над созданием единого цифрового рынка, расширению ЕС, поддержке соседей Европейского союза и безопасности.