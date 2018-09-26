Ратас на конференции по обороне: Европа должна взять на себя больше ответственности за мировую безопасность

В свете десятой годовщины войны между Россией и Грузией Ратас сказал, что в тот момент западный мир не отреагировал на случившееся достаточно серьезно. "Мы не должны забывать и мириться с тем, что происходит в Грузии и Украине", — подчеркнул премьер-министр.

”В контексте НАТО решения состоявшихся после начала украинского конфликта уэльского, варшавского и брюссельского саммитов НАТО показали, что союзники готовы к решительным действиям. Мы заметно укрепили политику сдерживания и боеготовность НАТО, и я надеюсь, что этот процесс продолжится”, — сказал Ратас.

Премьер-министр подчеркнул важность присутствия Соединенных Штатов в Европе и поблагодарил союзников, которые служат в Эстонии, внося свою лепту в укрепление общей безопасности. Эстония, со своей стороны, участвует в укреплении безопасности и предотвращении конфликтов в миротворческих миссиях ООН в Ливане и Мали, а также в военной операции НАТО в Афганистане и во французской операции "Бархан" в Мали.

Ежегодная международная конференция ABCD, которую проводят Международный центр оборонных исследований и Министерство обороны, в этом году посвящена 70-летию НАТО, поэтому запланированные дискуссии сосредоточатся на будущем альянса.