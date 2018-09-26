26.09.2018, 15:12

Ратас на конференции по обороне: Европа должна взять на себя больше ответственности за мировую безопасность

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rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Выступая на ежегодной конференции по обороне и безопасности Annual Baltic Conference on Defence (ABCD), премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал Европу серьезнее относиться к своим обязательствам в сфере безопасности, как в том, что касается ближайших соседей и трансатлантических отношений, так и мира в целом.

”Мы приветствуем сотрудничество европейских стран в области обороны и надеемся, что это повлечет за собой рост инвестиций в оборону и расширение наших возможностей в этой сфере”, — заявил Ратас и добавил, что целью должно стать также обоюдное сближение Европейского союза и НАТО, поскольку именно альянс был и остается краеугольным камнем европейской безопасности.

Премьер-министр приветствовал прогресс, достигнутый членами НАТО в области расходов на оборону, который привел к отказу от снижения расходов и некоторому их росту. ”Страны НАТО добились явных успехов, и в 2024 году расходы на оборону примерно половины государств альянса должны вырасти до 2 процентов. Согласно проекту государственного бюджета на следующий год, расходы Эстонии на оборону в 2019 году вырастут почти до 585 миллионов евро, что по прогнозу составляет 2,16% от ВВП”, — отметил Ратас.

В свете десятой годовщины войны между Россией и Грузией Ратас сказал, что в тот момент западный мир не отреагировал на случившееся достаточно серьезно. "Мы не должны забывать и мириться с тем, что происходит в Грузии и Украине", — подчеркнул премьер-министр.

”В контексте НАТО решения состоявшихся после начала украинского конфликта уэльского, варшавского и брюссельского саммитов НАТО показали, что союзники готовы к решительным действиям. Мы заметно укрепили политику сдерживания и боеготовность НАТО, и я надеюсь, что этот процесс продолжится”, — сказал Ратас.

Премьер-министр подчеркнул важность присутствия Соединенных Штатов в Европе и поблагодарил союзников, которые служат в Эстонии, внося свою лепту в укрепление общей безопасности. Эстония, со своей стороны, участвует в укреплении безопасности и предотвращении конфликтов в миротворческих миссиях ООН в Ливане и Мали, а также в военной операции НАТО в Афганистане и во французской операции "Бархан" в Мали.

Ежегодная международная конференция ABCD, которую проводят Международный центр оборонных исследований и Министерство обороны, в этом году посвящена 70-летию НАТО, поэтому запланированные дискуссии сосредоточатся на будущем альянса.

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