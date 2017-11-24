Ратас и Миксер участвуют в саммите ЕС по Восточному партнерству

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр иностранных дел Свен Миксер принимают сегодня участие в проходящем в Брюсселе саммите Европейского союза по Восточному партнерству, сообщает пресс-служба правительства.

Восточное партнерство, или сотрудничество Европейского союза с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Украиной и Беларусью, является одной из важнейших тем председательства Эстонии в Европейском союзе. ”Хотя саммит по Восточному партнерству и проводится уже в пятый раз, в Брюсселе он проходит впервые. Это очень важное послание Европе и всему миру: Восточное партнерство представляет важность не только для Эстонии, но для всего Европейского союза. Сегодняшняя встреча на высшем уровне — это, несомненно, одно из самых важных событий за время председательства Эстонии,” — сказал премьер-министр Ратас перед встречей.

Целью саммита является активизация и рост влияния Восточного партнерства в четырех сферах: экономика, более эффективное и демократическое управление, объединения и окружающая среда, а также контакты между людьми. ”Восточное партнерство должно через осуществление конкретных проектов сотрудничества продолжать способствовать повышению уровня жизни людей,” — отметил Ратас.

Министр иностранных дел Миксер примет участие в обеде глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза и партнерских стран, который состоится в рамках саммита по Восточному партнерству. ”Мы имеем возможность использовать сегодняшний саммит по Восточному партнерству для подтверждения нашей приверженности общему политическому курсу. Также важно предпринять конкретные шаги, которые побудили бы наших восточных партнеров продолжить проведение реформ и таким образом стать ближе к Европейскому союзу,” — сказал министр иностранных дел.

Премьер-министр Ратас во время саммита отдельно встретится со своим молдавским коллегой Павлом Филипом, а министр иностранных дел Миксер со своим украинским коллегой Павло Климкиным.

Саммит является кульминацией состоявшихся в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза трех конференций по Восточному партнерству, в центре внимания одной из которых были проблемы э-демократии и укрепления кибербезопасности, второй — сотрудничество правительства и гражданского общества, а на третьей основное внимание было уделено поддержке малых и средних предприятий и инноваций.

Премьер-министр Ратас и министр иностранных дел Миксер возвратятся в Эстонию сегодня вечером.