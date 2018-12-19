Ратас: Эстония поддерживает Грузию на пути в Европейский союз

По словам премьер-министра Ратаса, Эстония готова всесторонне делиться с Грузией опытом по интеграции в Европейский союз и НАТО и проведению необходимых для этого реформ. "Грузия проделала хорошую работу, и ее необходимо продолжать", — сказал Ратас и привел в пример в том числе сотрудничество с эстонским Центром восточного партнерства.

Ратас и Кобахидзе обсудили вопросы безопасности и ситуацию с правами человека и в гуманитарной сфере на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии. Премьер-министр подчеркнул поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Грузия является для Эстонии важным направлением помощи в деле развития, в настоящее время запущен 21 совместный проект. В течение последних 12 лет Эстония вложила в сотрудничество c Грузией в деле развития почти 9 миллионов евро.

По словам премьер-министра Ратаса, Эстония и Грузия являются добрыми друзьями, которых связывают тесные политические отношения и сотрудничество в различных областях, например, в образовании, туризме и культуре. "Мы хотели бы видеть также более активное экономическое сотрудничество и торговый обмен между нашими предприятиями и инвесторами", — отметил Ратас. Он выразил удовлетворение тем, что и парламенты двух стран активно сотрудничают.

По словам спикера грузинского парламента, масштабный договор о свободной торговле между ЕС и Грузией помог росту товарообмена со странами Европейского союза.