20.09.2018, 13:30

Ратас: для обуздания нелегальной миграции ЕС должен больше сотрудничать с третьими странами

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подчеркнул вчера вечером в ходе обсуждения проблем миграции на неофициальном саммите глав государств и правительств Европейского союза необходимость больше сотрудничать в этой области с третьими странами, передает Коммуникационное бюро правительства.

Лидеры стран ЕС обсудили последнее развитие событий в вопросе нелегальной миграции.

”Несмотря на то, что Европейский союз результативно поработал в вопросе обуздания нелегальной миграции и количество нелегальных иммигрантов сократилось, необходимо продолжать работу по улучшению ситуации на Средиземном море. Нам нужно активнее сотрудничать со странами, не являющимися членами Европейского союза, в первую очередь с государствами Африки. Для этого мы должны более эффективно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты торговой и визовой политики, а также средства программы помощи в развитии, — отметил премьер-министр Ратас. — Также необходимо прилагать больше усилий к тому, чтобы быстро высылать обратно тех людей, у которых нет плана получить международную защиту от Европейского союза”.

Ратас выразил надежду, что в поиске долгоиграющего решения проблемы миграции поможет новая инициатива Европейской комиссии в области партнерства Европейского союза и Африки. Ее целью является поддержка Африки путем создания новых рабочих мест, улучшения профессиональных навыков населения и привлечения частных инвестиций.

Председатель Европейского совета Дональд Туск внес предложение провести в начале 2019 года в Египте саммит Европейского союза и Лиги арабских государств, чтобы также обсудить сотрудничество в сфере миграции.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: Горхолл медленно разваливается на части. Любимое место отдыха гостей и жителей столицы опасно для жизни?

20.09.2018
Delfi написал Владимир, обеспокоенный состоянием крыши Горхолла в Таллинне, где многие гости и жители столицы любят наслаждаться красивым видом на море и город. По словам читателя, находиться на крыше здания опасно для жизни.
Подробнее

Клиент Ryanair негодует: рейс в Таллинн задерживается, а пассажиров держат в самолете и требуют огромную сумму за воду

20.09.2018
Пассажирам, которые, находясь в самолете, уже более двух часов ожидают вылета, кажется, что авиакомпания делает все возможное, чтобы избежать выплат компенсаций.
Подробнее


Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля

20.09.2018
Занимающаяся расследованием дела прокурор Диана Хелила говорит, что этот случай мог бы послужить сигналом для всех, кто только что развелся. ”Нужно следовать договоренностям и быть более осторожными”, — передает ее слова Eesti Ekspress.
Подробнее

Укладка асфальта на улице Гонсиори не состоялась. Владелец кафе: могли бы сообщить об этом, у нас весь день не было клиентов

20.09.2018
В среду в редакцию Delfi позвонил владелец кафе на улице Гонсиори с очередной жалобой на ремонт. Власти города предупредили заранее, что во вторник полностью будет перекрыт отрезок улицы, но никаких ремонтных работ в тот день не происходило. По словам предпринимателя, в его кафе в этот день почти не приходили клиенты, так как думали, что улица перекрыта.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

Яак Аллик: большинство партий слишком зациклены лишь на изучении эстонского языка

20.09.2018
На прошлой неделе партия ”Отечество”, можно сказать, официально дала старт своей предвыборной кампании, созвав депутатов Рийгикогу на обсуждение темы перевода русских школ на эстонский язык обучения как вопроса государственной важности. Входе дискуссии в парламенте и последующих выступлений политиков в СМИ стало понятно, какой точки зрения придерживается та или иная политическая сила.
Подробнее

Финансовая инспекция неоднократно проверяла Danske Bank еще с 2007 года, но предписания почти не выполнялись

20.09.2018
По словам директора Финансовой инспекции Кильвара Кесслера, в период с 2007 по 2015 год инспекция неоднократно проверяла банк Danske, хотя из опубликованного в среду рапорта следует, что предписания могли не достичь в банке нужного уровня.
Подробнее

Верховный суд России уточнил, когда можно сажать за лайки и репосты

20.09.2018
Верховный суд России в очередной раз разъяснил, как использовать "экстремистскую" 282-ю статью Уголовного кодекса в делах, связанных с публикациями во "ВКонтакте" и других соцсетях. Необходимо доказать умысел автора сообщения (или репоста), самого факта публикации недостаточно.
Подробнее

ФОТО: В Кадриорге проходит праздник "Cвет шагает"

20.09.2018
Вчера вечером в парке Кадриорг зажгли тысячи свечей, включили более 40 световых инсталляций. Под классические и современные мелодии на Лебедином пруду вверх устремились танцующие струи фонтанов. Праздник "Свет шагает" украсил самый главный городской парк на целую ночь. Если вы не успели вчера посмотреть на это невероятное зрелище, не пропустите второй день праздника - уже сегодня с 19.00!
Подробнее