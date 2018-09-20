Ратас: для обуздания нелегальной миграции ЕС должен больше сотрудничать с третьими странами

Лидеры стран ЕС обсудили последнее развитие событий в вопросе нелегальной миграции.

”Несмотря на то, что Европейский союз результативно поработал в вопросе обуздания нелегальной миграции и количество нелегальных иммигрантов сократилось, необходимо продолжать работу по улучшению ситуации на Средиземном море. Нам нужно активнее сотрудничать со странами, не являющимися членами Европейского союза, в первую очередь с государствами Африки. Для этого мы должны более эффективно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты торговой и визовой политики, а также средства программы помощи в развитии, — отметил премьер-министр Ратас. — Также необходимо прилагать больше усилий к тому, чтобы быстро высылать обратно тех людей, у которых нет плана получить международную защиту от Европейского союза”.

Ратас выразил надежду, что в поиске долгоиграющего решения проблемы миграции поможет новая инициатива Европейской комиссии в области партнерства Европейского союза и Африки. Ее целью является поддержка Африки путем создания новых рабочих мест, улучшения профессиональных навыков населения и привлечения частных инвестиций.