11.07.2017, 20:45

Рабочая группа Сийма Калласа представила предложения по упрощению правил фондов ЕС

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rus.delfi.ee
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Siim Kallas
Siim KallasFoto: Tiit Blaat

Сегодня рабочая группа независимых экспертов политики сплочения представила свой итоговый отчет относительно упрощенных правил фондов ЕС после 2020 года. По словам руководителя рабочей группы Сийма Калласа, более простой доступ к фондам сплочения поможет приблизить людей к Евросоюзу.

Хотя политика сплочения ЕС несомненно дала хорошие результаты, нынешнее большое количество правил всегда не делает жизнь администрирующих фонды ЕС местных учреждений и ходатайствующих о финансировании предпринимателей легче. Поэтому упрощение очень важно, и Еврокомиссия должна выяснить, как еще больше упростить доступ к фондам ЕС в бюджетных правилах после 2020 года.

"Люди ждут, чтобы ЕС делал больше, но бюджет ЕС уменьшается. Для решения этой дилеммы мы должны каждым затрачиваемым евро достигать максимального результата. И более простые правила помогут тратить деньги лучше", — отметил еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.

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Рабочая группа посчитала, что нынешняя структура правил эффективна, но правила нужно порядочно урезать. Общее административное управление должно остаться, чтобы сохранилось взаимное доверие и следование общим целям роста экономики и создания рабочих мест. Но самые простые правила такие, которых количественно меньше; рабочая группа определила правила, которые следует или убрать, или радикально уменьшить.

Действующие в отношении различных фондов и средств ЕС правила следует уравнять между собой с точки зрения как госпомощи, госпоставок, так и компенсации расходов, потому что так проще создать синергию и дать получателям пособия возможности ходатайствовать для одного и того же проекта о финансировании ЕС из различных источников. Например, применение одинаковых правил в правилах политики сплочения и Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI) обеспечило бы более легкий доступ к пособиям для малых предпринимателей.

Еще более простые правила могли бы быть доступны для всех стран ЕС и регионов, если они выполняют следующие требования: надежная система управления и контроля; государственное софинансирование в значительной мере, чтобы стимулировать разумную трату средств; определение главных применяемых структурных реформ и концентрация на малом количестве приоритетов, от которых можно надеяться на результаты.

Двенадцать членов рабочей группы на высшем уровне представляют учреждения и частный сектор стран и регионов. У них у всех есть личный опыт в области работы с фондами ЕС, а также свежие мысли, как реформировать эту систему.

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