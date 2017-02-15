Прогноз на 2017: рост экономики ускорится, но увеличится и инфляция

Еврокомиссия опубликовала свой зимний экономический прогноз, согласно которому экономика Эстонии вырастет в этом году на 2,2% благодаря региональному спросу и увеличению инвестиций. При этом ожидается рост безработицы и инфляции.

На 2017 год Еврокомиссия прогнозирует Эстонии 2,2% прироста экономики, а на 2018 год — 2,6%. Внешний спрос из Финляндии, Латвии и Литвы увеличится, а рост цен на нефть должен положительно повлиять на эстонскую сланцевую промышленность. Кроме того, ожидается увеличение объема инвестиций частного и государственного секторов.

Согласно прогнозу, повышенная иммиграция и реформа трудоспособности в ближайшие годы приведут к тому, что объем рабочей силы превысит количество рабочих мест. Поэтому повысится безработица — в 2017 году до 7,9%, и в 2018 до 8,7%, (в 2016 году было 6,9%).

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Ускорившаяся с середины прошлого года инфляция наберет обороты и к 2018 году достигнет 2,8%. Замедлится и темп роста зарплат.

Также прогноз предрекает рост ВВП в Еврозоне. Экономические показатели второй половины 2016 года оказались выше ожиданий, и 2017 год начался успешно. Рост ВВП во всем Евросоюзе целиком будет придерживаться того же направления и составит 1,8%, согласно прогнозу.

Отрицательные риски превалируют над положительными. Фискальный стимул США может оказать на экономику более сильное влияние, чем предполагается. Риски в связи с ростом экономики связаны с побочными эффектами недавнего кризиса, решением Великобритании покинуть ЕС, возможными проблемами с торговлей, ужесточением валютной политики США и возможными последствиями высокого и растущего уровня долга Китая.