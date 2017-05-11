Прогноз Еврокомиссии: в Эстонии и Европе ожидается стабильный экономический рост

Согласно обнародованному Европейской комиссией в четверг весеннему прогнозу, рост ВВП еврозоны должен составить в 2017 году 1,7%, а в 2018 году 1,8%.

Рост ВВП в целом по ЕС составит 1,9% как в 2017, так и в 2018. Благодаря увеличению внешнего спроса и инвестиций усилится и экономический рост Эстонии, который в 2017 году составит 2,3% и в 2018 году 2,8%, сообщило представительство Еврокомиссии в Эстонии.

„Представленный сегодня прогноз показывает, что экономический рост ЕС ускоряется, а безработица неуклонно уменьшается. Если рассматривать страны-участницы отдельно, то картина пока довольна разная. Для достижения равновесия нам нужны решающие реформы по всей Европе, начиная с открытия рынков нашей продукции и услуг, заканчивая модернизацией рынка труда и социальных систем. В эпоху демографических и технологических изменений в наших государствах должна меняться и экономика, цель которой заключается в том, чтобы предложить нашим людям больше возможностей и более высокий уровень жизни”, — отметил вице-президент комиссии Валдис Домбровскис, ответственный за вопросы евро и социальный диалог.

Согласно прогнозу комиссии, в результате увеличившейся эмиграции и реформы труда в ближайшие годы в Эстонии количество рабочей силы будет расти быстрее, чем доля занятых работой. Исходя из этого безработица в 2017 году увеличится до 7,7% и в 2018 году до 8,7%, по сравнению с 6,8% в прошлом году. Темпы роста зарплаты останутся относительно высокими (5% как в 2017, так в 2018). Набирающая обороты с середины 2016 года инфляция вырастет к 2017 году до 3,3%.

Согласно прогнозам, позиция бюджета Эстонии в этом и следующем годах станет отрицательной в связи с увеличившимися бюджетными расходами и инвестициями правительственного сектора. Структурная бюджетная позиция составит в 2017 году -0,3% от ВВП, в 2018 году -0,7% от ВВП. Долговой уровень правительственного сектора останется на уровне менее 10% от ВВП.

Ситуация с государственными финансами в еврозоне и ЕС в целом улучшается. Дефицит бюджета стран ЕС уменьшится в 2017 году до 1,6%, и в 2018 году до 1,5% от ВВП. Долговой уровень стран ЕС уменьшится в 2017 году до 84,8% и в 2018 году до 83,6% от ВВП.

Инфляция за последние месяцы заметно выросла. Главной причиной этому стал рост цен на нефть. Согласно прогнозам, инфляция в еврозоне вырастет до 1,6% в 2017 году (в 2016 году 0,2%) и под влиянием замедления роста цен на нефть уменьшится до 1,3% в 2018. Потребление частного сектора в 2016 году показало самый большой рост за последние десять лет. В этом году он предположительно снизится, поскольку инфляция частично снизит рост покупательской способности. В случае снижения в следующем году инфляции можно будет вновь ожидать и некоторого ускорения потребления частного сектора. Инвестиции будут неизменно расти.

Уровень безработицы продолжит снижаться, хотя в некоторых странах он будет по-прежнему высоким. В еврозоне он уменьшится в 2017 году до 9,4% и в 2018 — до 8,9%.

Экономические прогнозы по-прежнему очень неуверенные. Риски в целом будут более уравновешены, но негативные факторы все равно будут превалировать.