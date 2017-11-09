Прогноз: Эстонию ожидает превышающий ожидания экономический рост

Согласно осеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, в этом году рост экономики Евросоюза достигнет 2,3% (согласно осеннему прогнозу — 1,9%), а в Эстонии он составит 4,4%, в отличие от ранее прогнозируемых 2,3%.

В 2018 и 2019 годах экономика ЕС вырастет на 2,1% и 1,9% соответственно, а Эстонии — 3,2% и 2,8%. Экономика растет во всех государствах-членах ЕС, улучшается ситуация и на рынке труда.

В этом году экономические результаты в Европе превысили ожидания. Этому способствовали стабильное частное потребление, превысивший ожидания экономический рост во всем мире и уменьшающаяся безработица. В результате увеличились и инвестиции, так как пропала неуверенность.

Инфляция в еврозоне в этом году должна в среднем достигнуть 1,5%, а в 2018 — понизиться до 1,4%, после чего она снова повысится до 1,6% в 2019 году. В Эстонии уровень инфляции будет выше среднего, достигнув в этом году 3,7%, в 2018 — 3%, а в 2019 — 2,7%.

Более высокая инфляция в Эстонии вызвана повышением мировых цен на продукты питания и энергию, и их значительной долей в местной потребительской корзине. Инфляцию такжу увеличивает рост акцизов.

Причина увеличивающегося роста эстонской экономики кроется в инвестициях и внешнем спросе. В следующих годах рост замедлится, а его основным двигателем станет внутреннее потребление. В 2018 году вступят в силу налоговые изменения, которые должны способствовать росту частного потребления.

В следующем году на бюджетную позицию Эстонии окажут влияние новые налоговые изменения, в первую очередь рост акцизов и изменения в подоходном налоге. Согласно прогнозам, структурный бюджетный дефицит Эстонии в этом году увеличится до 1,1%-от ВВП, а в следующем — до 1,4% от ВВП.