Профильный комитет Европарламента проголосовал за безвизовый режим для украинцев

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) в четверг утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в четверг днем: девять членов комитета проголосовали "за", четыре — "против", один воздержался.

Также члены комитета заслушали короткий доклад члена комитета по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента Майкла Бони.

Следующим шагом станет рассмотрение Европейским Парламентом 5 апреля вопроса об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.

Как сообщалось, 28 февраля на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии было достигнуто решение о визовой либерализации для граждан Украины. 1 марта завершилось обсуждение между Советом ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом о предоставлении Украины безвизового режима. Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) 2 марта подтвердил это решение.

Завершение процесса либерализации визового режима предусматривает еще нескольких процедурных моментов, в частности, рассмотрение и утверждение вопроса на пленарном заседании Европарламента, которое запланировано на 5 апреля, а также утверждение Советом ЕС.

После этого документ должен быть подписан президентом Европарламента, представителем председательствующей в ЕС страны и опубликован в официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.