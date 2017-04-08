Проект таллиннского алтаря Роде получил премию ЕС и Europa Nostra

В среду, 5 апреля, объявили лауреатов премии Евросоюза и Europa Nostra в области охраны памятников старины 2017 года. Среди 29 лауреатов и проект исследования и консервации алтаря Роде в Таллинне. Речь идет о самой знаменитой премии в области охраны памятников старины, которую дают за сохранение культурного наследия и за развитие связанных с ним научных исследований и образования и увеличение осведомленности.

"Поздравляю всех победителей. Их достижения доказывают еще раз, как много в Европе занимаются охраной и сохранением культурного наследия. Их проекты показывают, насколько большую роль играет культурное наследие в нашей жизни и обществе. Особенно сейчас, когда Европа стоит перед многими большими вызовами, культура важна, потому что помогает понять нашу общую историю и ценности и увеличивает терпимость, взаимопонимание и вовлеченность в общество. 2018 год культурного наследия в Европе — идеальная возможность сосредоточиться на том, что нас, как европейцев, объединяет — на нашей общей истории, культуре и наследии", — сказал Тибор Наврачич, еврокомиссар по образованию, культуре молодежи и спорту.

Состоящие из независимых экспертов жюри выбрали лауреатов из 202 претендовавших проектов, которые представили частные лица и организации из 39 стран Европы. Чтобы выбрать любимца публики, граждане по всему миру могут отдать свой голос на сайте: http://vote.europa.nostra.org. Участники голосования могут выиграть поездку на двоих в Финляндию, чтобы в качестве специальных гостей принять участие в церемонии награждения 15 мая в историческом городе Турку. На церемонии объявят семь лауреатов главной премии, которые получат премию в 10 000 евро, и выбранного из проектов этого года лауреата премии любимца публики.

Осенью 2013 года Эстонский художественный музей начал масштабный проект, целью которого было исследование и консервация ретабло главного алтаря церкви Нигулисте (1478–1481). Створчатый алтарь был изготовлен в мастерской известного любекского мастера Хермена Роде, и это один из самых масштабных и лучше всего сохранившихся примеров ганзейского искусства позднего Средневековья.

Масштабные работы по консервации створчатого алтаря Роде проходили уже в 1975–1992 годах, но работы остались незавершенными из-за политических изменений в Эстонии и Советском Союзе. По большей части алтарь успели отреставрировать, но величественные скульптуры до сегодняшнего дня только частично законсервированы. Целью работы консерваторов Эстонского художественного музея и было завершение работ.

Проект делают выдающимся междусферность и сотрудничество между различными научными дисциплинами. Вдобавок к исследованиям и консервации створчатого алтаря целью проекта было объединить научный ресурс эстонских технических исследований. В рамках проекта Роде работала в очень тесном сотрудничестве интердисциплинарная группа исследователей, которая объединяла как реальных, так и гуманитарных ученых.

"В рамках этого чрезвычайно сложного проекта удалось объединить международный ресурс, чтобы законсервировать это несравненное произведение in situ. Энтузиастская и синергичная команда достигла отличного результата при относительно скромном бюджете", — подчеркнуло жюри.