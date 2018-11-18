Президент Франции призвал Европу к большей независимости

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 18 ноября, выступил в бундестаге в Берлине по случаю Народного дня скорби, который отмечается в Германии в память о погибших в войнах и жертвах тоталитарных режимов. В своей первой речи перед германским парламентом Макрон призвал страны Европы к укреплению общеевропейского суверенитета. "У Европы, в центре которой — германо-французская команда, есть обязательство и задача не дать миру скатиться в хаос, а направить его по мирному курсу, — заявил Макрон. — Поэтому Европа должна стать сильнее и самостоятельнее".

Чтобы защитить своих граждан от рисков и иметь возможность самостоятельно принимать решения о собственном будущем, Европе необходимо больше суверенитета, считает французский президент. Целями Евросоюза, по его словам, должны быть, в частности, создание общей системы обороны, единого бюджета и общеевропейского ведомства по делам беженцев с общими правилами.

"Париж и Берлин вместе продвигают европейскую идею"