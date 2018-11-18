Президент Франции призвал Европу к большей независимости

Выступая в бундестаге по случаю Народного дня скорби, президент Франции призвал ЕС к решительным действиям, в частности созданию единой системы обороны и европейского ведомства по миграции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 18 ноября, выступил в бундестаге в Берлине по случаю Народного дня скорби, который отмечается в Германии в память о погибших в войнах и жертвах тоталитарных режимов. В своей первой речи перед германским парламентом Макрон призвал страны Европы к укреплению общеевропейского суверенитета. "У Европы, в центре которой — германо-французская команда, есть обязательство и задача не дать миру скатиться в хаос, а направить его по мирному курсу, — заявил Макрон. — Поэтому Европа должна стать сильнее и самостоятельнее".
Чтобы защитить своих граждан от рисков и иметь возможность самостоятельно принимать решения о собственном будущем, Европе необходимо больше суверенитета, считает французский президент. Целями Евросоюза, по его словам, должны быть, в частности, создание общей системы обороны, единого бюджета и общеевропейского ведомства по делам беженцев с общими правилами.
"Париж и Берлин вместе продвигают европейскую идею"
Глава Елисейского дворца напомнил, что Франция и Германия на протяжении более 200 лет были центром крупных европейских конфликтов, после чего в 1945 году "проявили мужество" и пришли к примирению, которое стало основой для мира на континенте, продолжающегося уже более 70 лет. С тех пор Париж и Берлин совместно "продвигают европейскую идею, которая стала ответом на раскол мира и сделала возможным воссоединение Германии". "Сегодня мы должны найти мужество открыть новую страницу, — заявил французский президент. — Это наш долг по отношению к Европе и всем тем, кто поддерживал европейскую идею последние 70 лет".
В числе вызовов, с которыми столкнулась Европа, Макрон назвал изменение климата, миграционную политику и цифровую революцию. ЕС до сих пор лишь с опаской крадется к решению этих проблем, заявил президент, отметив, что "мы должны преодолеть свои табу" и принимать решительные меры. "Мы должны действовать сейчас, потому что это наш долг по отношению к Европе, по отношению ко всему миру", — призвал Макрон.