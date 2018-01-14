14.01.2018, 19:50

Премьер Венгрии возмутился политикой ЕС в отношении России

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Gazeta.ru
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Foto: Georges Gopet, AFP/Scanpix

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критически высказался о политике европейских стран в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью политика газете Welt am Sonntag.

Премьер-министр сказал, что недоволен курсом Брюсселя, который проводит собственную политику, вместо того чтобы контролировать соблюдение существующих договоренностей. Он также признался, что Венгрия, по сравнению с другими европейскими странами, имеет лишь ”условное влияние” на решения Европейского союза.

”Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя”, — отметил Орбан.

С его точки зрения, для продуктивных взаимоотношений с Россией необходимо демонстрировать не только силу, но и готовность к сотрудничеству.

Ранее лидеры австрийских партий разошлись во мнениях о санкционной политике в отношении России.

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