Представительство Крыма в Евросоюзе начнет работу в следующем году

"Сейчас рабочая группа из европейских политиков, экспертов и общественных деятелей прорабатывает организационные вопросы. Само представительство будет открыто в первой половине 2019 года в Брюсселе", — заявил Назаров в беседе с изданием.

"Учитывая настроения, которые наблюдались последнее время в ряде европейских стран, открытие представительства Республики Крым имеет важное значение не только для полуострова, но и для России в целом. Важно отметить, что организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС. Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе", — добавил он.

По словам Назарова, инициативу уже поддержали действующие европейские политики, а это еще раз свидетельствует о постепенном изменении настроений в Европе по вопросу статуса Крыма, сообщается в статье.