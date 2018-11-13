13.11.2018, 09:05

Представительство Крыма в Евросоюзе начнет работу в следующем году

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Интерфакс
EST
Euroopa Komisjon.
Foto on illustratiivne.Foto: Scanpix, AFP

Представительство российского Крыма появится в Брюсселе в первой половине 2019 года и станет первой общественной организацией на территории Евросоюза (ЕС), которая на законных основаниях будет лоббировать интересы полуострова, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрея Назарова.

"Сейчас рабочая группа из европейских политиков, экспертов и общественных деятелей прорабатывает организационные вопросы. Само представительство будет открыто в первой половине 2019 года в Брюсселе", — заявил Назаров в беседе с изданием.

"Учитывая настроения, которые наблюдались последнее время в ряде европейских стран, открытие представительства Республики Крым имеет важное значение не только для полуострова, но и для России в целом. Важно отметить, что организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС. Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе", — добавил он.

По словам Назарова, инициативу уже поддержали действующие европейские политики, а это еще раз свидетельствует о постепенном изменении настроений в Европе по вопросу статуса Крыма, сообщается в статье.

Входящий в состав рабочей группы депутат бельгийского парламента Филипп Девинтер заявил изданию, что открытие представительства Республики Крым в Брюсселе должно "содействовать развитию не только экономических связей с полуостровом, но также культурных и гуманитарных", а почетный австрийский сенатор Герхард Дорфлер пояснил, что организация будет зарегистрирована в едином "реестре прозрачности ЕС", чтобы максимально открыто осуществлять свою деятельность, пишут "Известия".

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