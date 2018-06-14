Предложение Еврокомиссии: 13 млрд евро на оборону, безопасность и "стратегическую самостоятельность" ЕС

Европейская комиссия предложила в рамках долгосрочного бюджета ЕС на период 2021-2027 годов усилить "стратегическую самостоятельность" Евросоюза и укрепить его оборонные возможности.
"Усилия нашей работы по безопасности и обороне должны перейти на более высокий эшелон. Это будет задача следующей (Евро)комиссии и будущего высокого представителя (ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны — ИФ). И для этого, конечно, надо будет выделить фонды на уровне поставленных целей. Мы представляем сегодня пакет мер, направленных на реформирование наших имеющихся инструментов и на создание новых", — сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в среду на пресс-конференции в Страсбурге, представляя вместе с группой профильных еврокомиссаров очередную инициативу Еврокомиссии.
"Я хотела бы сказать, что впервые комиссия предлагает долгосрочный финансовый план с рубрикой "Безопасность и оборона", включающей европейский фонд обороны с весомым бюджетом в 13 млрд евро и финансирование военной мобильности", — добавила высокий представитель ЕС.