18.10.2018, 07:30

Повод для гордости: в Эстонии инвестиции в образование выше среднего по ЕС

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Pikakannu kool
Foto on illustreeriv.Foto: Hendrik Osula

Из опубликованного Еврокомиссией обзора сферы образования и обучения за 2018 год следует, что государства-члены Евросоюза активно движутся к поставленным к 2020 году образовательным целям и создают для молодежи возможности стать активными участниками общественной жизни.

Как следует из обзора, государства-члены ЕС успешно провели реформы образовательной сферы, но различия как между ними, так и внутри стран, все еще присутствуют. Это означает, что реформы следует продолжать, в первую очередь для поддержки получения базовых навыков и обучения.

Согласно данным, число ушедших из школы без диплома об окончании в 2017 году понизилось до 10,6%, что очень близко к поставленной к 2020 году цели в 10%. В Эстонии данный показатель немного выше — 10,8%.

Доля окончивших третью ступень образования в ЕС выросла до 39,9%, и тем самым цель в 40% к 2020 году почти выполнена. В Эстонии же данный показатель намного выше — 48,4%. Образование среди взрослых в Эстонии также популярней, чем в среднем по ЕС — 17,2% и 10,9% соответственно.

Что касается вызывающих беспокойство моментов, то в Эстонии это повышение среднего возраста учителей и высокий уровень отчисления из университетов. При этом отмечается, что для понижения уровня отчисления из профтехучилищ была создана основанная на достижениях система стипендий.

Обзор также рассматривает затраты государств-членов ЕС на образование, так как они являются важной инвестицией в экономическое и социальное развитие. В 2016 году траты государственного сектора в развитие образования в ЕС по сравнению с прошлым годом выросли на 0,5%. В Эстонии инвестиции в образование выше, чем по ЕС в среднем — в 2016 году 5,9% и 4,7% от ВВП соответсвенно.

Еврокомиссия стремится к 2025 году создать европейское образовательное пространство, целью которого является улучшение обучения, сотрудничества и высокого качества, а также предоставление всем возможностей, укрепление ценностей и шанс для молодых людей формировать идентичность Европы.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Идейный вдохновитель приграничной торговли: я за народ! Эстонские магазины слишком жадные

17.10.2018
”Я — за народ!” — заявляет Эйнар Виснапуу (42) и поднимают руку вверх. Три года назад он вместе с партнерами открыл на пустовавшем погранпункте в Валка первый магазин Alko1000. Сейчас магазины сети действуют в Икла и Мурати. Конкуренцию им составляет сеть SuperAlko, ранее процветавшая в окрестностях пассажирского порта в Таллинне, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Спецслужбы ФРГ предотвратили крупный теракт на музыкальном фестивале

18.10.2018
Террористы ИГ планировали совершить крупный теракт на одном из музыкальных фестивалей в Германии. По делу задержана немецкая супружеская пара, которая должна была сыграть ключевую роль в теракте.
Подробнее

"Мебельная эпопея" читателя: ожидание заказа более двух месяцев, неразбериха с товарами и потерянные детали

17.10.2018
Знакомая история — продавец обещает одно время доставки, а в итоге заказ приходится ждать месяцами? Подобный случай произошел и с читательницей Delfi Елизаветой, которая потратила много нерв из-за своего заказа с сайта Mööbel1.ee. Как сообщает сама фирма, задержки с доставкой зависят от производителя мебели, но это еще не делает его плохим производителем.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
111,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
97,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
146,30 €

Кто такие "правильные" и "неправильные" русские в Эстонии? ”Кто кого?” на ETV+

17.10.2018
У одних отношение к Путину и к поведению России на мировой арене совпадает с эстонским внешнеполитическим мейнстримом, у других — нет. И не важно, прожили "правильные" русские в Эстонии всю жизнь или недавно приехали из России, — в местной русскоязычной среде таких персонажей, мягко говоря, не любят.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: "Мы покажем лучший хоккей в Европе": почему необходимо посетить игры "Йокерита" в Таллинне?

17.10.2018
В пятницу и воскресенье, 26 и 28 октября, в Таллинне пройдут два супер-матча КХЛ. Как обещает президент финнского "Йокерита" Юкка Кахонен, местная публика увидит самый лучший хоккей в Европе.
Подробнее


ФОТО: Предвыборный вандализм, эпизод 2? Наклейки ”Синего пробуждения” ”украсили” табличку столичного ЛГБТ-центра

17.10.2018
Сегодня поутру соцдемы перед своей таллиннской конторой обнаружили сюрприз. Их рекламу ”разнообразили” рекламой ”Синего пробуждения” — молодежной организацией EKRE. Позже выяснилось, что аналогичный сюрприз ждал не только соцдемов, но и сотрудников Центра ОМА (Общественный центр для лесби, геев, бисексуалов и трансгендеров — прим ред.) при Эстонской ЛГБТ+ Ассоциации.
Подробнее