Повод для гордости: в Эстонии инвестиции в образование выше среднего по ЕС

Из опубликованного Еврокомиссией обзора сферы образования и обучения за 2018 год следует, что государства-члены Евросоюза активно движутся к поставленным к 2020 году образовательным целям и создают для молодежи возможности стать активными участниками общественной жизни.
Как следует из обзора, государства-члены ЕС успешно провели реформы образовательной сферы, но различия как между ними, так и внутри стран, все еще присутствуют. Это означает, что реформы следует продолжать, в первую очередь для поддержки получения базовых навыков и обучения.
Согласно данным, число ушедших из школы без диплома об окончании в 2017 году понизилось до 10,6%, что очень близко к поставленной к 2020 году цели в 10%. В Эстонии данный показатель немного выше — 10,8%.
Доля окончивших третью ступень образования в ЕС выросла до 39,9%, и тем самым цель в 40% к 2020 году почти выполнена. В Эстонии же данный показатель намного выше — 48,4%. Образование среди взрослых в Эстонии также популярней, чем в среднем по ЕС — 17,2% и 10,9% соответственно.
Что касается вызывающих беспокойство моментов, то в Эстонии это повышение среднего возраста учителей и высокий уровень отчисления из университетов. При этом отмечается, что для понижения уровня отчисления из профтехучилищ была создана основанная на достижениях система стипендий.
Обзор также рассматривает затраты государств-членов ЕС на образование, так как они являются важной инвестицией в экономическое и социальное развитие. В 2016 году траты государственного сектора в развитие образования в ЕС по сравнению с прошлым годом выросли на 0,5%. В Эстонии инвестиции в образование выше, чем по ЕС в среднем — в 2016 году 5,9% и 4,7% от ВВП соответсвенно.
Еврокомиссия стремится к 2025 году создать европейское образовательное пространство, целью которого является улучшение обучения, сотрудничества и высокого качества, а также предоставление всем возможностей, укрепление ценностей и шанс для молодых людей формировать идентичность Европы.