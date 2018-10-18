Повод для гордости: в Эстонии инвестиции в образование выше среднего по ЕС

Как следует из обзора, государства-члены ЕС успешно провели реформы образовательной сферы, но различия как между ними, так и внутри стран, все еще присутствуют. Это означает, что реформы следует продолжать, в первую очередь для поддержки получения базовых навыков и обучения.

Согласно данным, число ушедших из школы без диплома об окончании в 2017 году понизилось до 10,6%, что очень близко к поставленной к 2020 году цели в 10%. В Эстонии данный показатель немного выше — 10,8%.

Доля окончивших третью ступень образования в ЕС выросла до 39,9%, и тем самым цель в 40% к 2020 году почти выполнена. В Эстонии же данный показатель намного выше — 48,4%. Образование среди взрослых в Эстонии также популярней, чем в среднем по ЕС — 17,2% и 10,9% соответственно.

Что касается вызывающих беспокойство моментов, то в Эстонии это повышение среднего возраста учителей и высокий уровень отчисления из университетов. При этом отмечается, что для понижения уровня отчисления из профтехучилищ была создана основанная на достижениях система стипендий.