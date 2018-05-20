Получение политического убежища в Европе все больше напоминает лотерею

"Адская некомпетентность и хамство", — так описывает Гальцов отношение к соискателям статуса политического беженца в Швеции. Он приводит в пример историю чеченца, которому было отказано в статусе беженца в Швеции. Он был депортирован из страны и убит спустя два месяца в Чечне. "Мы совершили ошибку", — цитирует Гальцов реакцию шведских властей на этот чудовищный случай.
Шансы на получение убежища минимальны
По словам адвоката Йоханны Кюнне, Россия входит сегодня в первую десятку стран по количеству прошений о статусе беженца в Германии. Подавляющее большинство заявителей, как говорит адвокат, — выходцы с Северного Кавказа. Их шансы на успех минимальны — положительный ответ получает примерно один из десяти беженцев. Она тоже советует тем, кто хочет уехать из России и начать новую жизнь в Европе, искать сначала другие возможности — ехать на учебу или на работу.
Эксперты, выступавшие на круглом столе, сошлись во мнении: качество решений чиновников по вопросу предоставления статуса беженца стремительно падает, а сама процедура все больше напоминает лотерею. Государственный аппарат в Германии перегружен наплывом мигрантов в страну с 2015 года, у чиновников нет ни сил, ни времени, чтобы вникать в детали того, вызвана ли, например, налоговая проверка (излюбленный инструмент российских чиновников) политическими мотивами или нет.
"Колоссальное давление на миграционную систему"
Подводя итоги дискуссии, бывший депутат бундестага от партии "Союз-90/"зеленые" Мари-Луизе Бек обратила внимание гостей из России на "колоссальное" давление, которое испытывает миграционная система в Германии из-за гигантского скачка численности обращений с 2015 года. По ее словам, желающим получить статус беженца в Германии надо иметь в виду два принципиальных момента. Во-первых, особенности немецких законов, по которым просить убежища может только тот, кто въехал в Германию напрямую, а не через демократическое государство ЕС — будь то Польша или Финляндия. Таких заявителей немецкие власти автоматически отправляют туда, где они пересекли границу Европейского Союза.
И во-вторых, говорит Бек, не каждый заявитель действительно заслуживает статуса беженца — среди тех, кто пытается попасть в Европу через игольное ушко немецких законов, есть немало исламистов. Времена, когда депутаты бундестага совместно с активистами "Мемориала" выступали с лекциями о положении в Чечне перед чиновниками Федерального ведомства по миграции и делам беженцев, канули в лету — у чиновников на это нет больше времени.