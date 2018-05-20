Получение политического убежища в Европе все больше напоминает лотерею

Лучше быть студентом, чем беженцем

Пока мировая общественность, затаив дыхание, следит за свадьбой в британской королевской семье, в центре Берлина около 50 правозащитников и гражданских активистов собрались на круглый стол, посвященный куда менее гламурному вопросу — о беженцах из России и праве на убежище. Он проходит в рамках конференции "Права человека, свобода, справедливость", посвященной памяти российского адвоката Юрия Шмидта и организованной совместно "Открытой Россией" и берлинским Центром либеральной современности.

Общий рефрен более чем двухчасовой дискуссии сводится к не самому оптимистичному выводу: перед тем как просить убежища в Европе, каждый должен подумать над тем, не может ли он уехать из России под каким-нибудь другим предлогом — на работу или на учебу. Потому европейская бюрократическая машина крайне перегружена, у чиновников все меньше времени на то, чтобы вникать в детали, а отказ в предоставлении статуса беженца может сильно затруднить будущую судьбу претендента. Впрочем, и при положительном решении интеграция в общество может быть связана с различными трудностями, а государственное пособие крайне невелико.

Актуальность дискуссии стала еще очевиднее на фоне совсем недавних событий. На этой неделе чешские власти отказали в долгосрочной визе журналисту и диссиденту Григорию Пасько, осужденному в 2001 году за государственную измену и объявленному "узником совести" правозащитной организацией "Международная амнистия".

"В Европе нет единого подхода к беженцам"

Как говорит Дженни Курпен, сбежавшая в 2012 году из Москвы из-за обвинений по "болотному делу", в Европе нет единого подхода к заявлениям об убежище от российских диссидентов, а национальные законы меняются, как меняются и настроения в отдельных странах под впечатлением от наплыва беженцев и усиления внутриполитических позиций правых популистов.

Конкретный пример — страны Скандинавии, которые раньше считались лучшим местом в Европе для получения статуса беженца, говорит Курпен. Теперь же там настолько изменилось отношение к левым активистам, что она не рекомендует произносить слово "анархист" в беседах с чиновниками вообще. Свою правозащитную организацию, зарегистрированную в Финляндии, Курпен закрыла — у нее не было шансов получить хоть какое-то финансирование. Более того, ей дали понять, что помощь соискателям статуса беженца рассматривается как пособничество нелегальной миграции, говорит активистка.

Левый активист Филипп Гальцов, фигурант "болотного дела", бежавший из России и получивший политическое убежище в Швеции, говорит, что даже в отлаженной шведской системе в последнее время появляется все больше изъянов — потерянные заявления об убежище, демотивированные адвокаты и сотрудники лагерей для беженцев, которые открыто игнорируют бытовые проблемы постояльцев.