28.05.2018, 15:02

Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу США

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Интерфакс
EST
Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу США
Foto: Andres Putting

В Польше готовы выделить $2 млрд для размещения в стране постоянной военной базы США. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на документы Минобороны Польши.

В польском военном ведомстве подтвердили подлинность документа и сообщили, что предложения направлены администрации и Конгрессу США.

В документе под названием "Предложение о постоянном присутствии США в Польше" отмечается, что постоянное присутствие бронетанковой дивизии США в Польше "поможет достичь безопасности, о которой говорил президент США Дональд Трамп". "Создание такой силы необходимо для того, чтобы сдерживать Россию, которая угрожает Европе", — говорится в документе.

В нем также отмечается, что согласно опубликованной администрацией Трампа Стратегии национальной безопасности США -2017 Россия идентифицируется "как угроза для США и глобальной безопасности", в доказательство упоминаются события 2008 года в Грузии и на Украине в 2014 году. "Вплоть до настоящего момента — это угроза международной стабильности и международному праву", — говорится в документе.

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По мнению польской стороны, присутствие американских сил укрепит безопасность в регионе, в частности в так называемом коридоре Сувалки — отрезке польско-литовской границы длиной около 100 (участок примыкает на юге к Белоруссии, на севере к Калининградскому анклаву России). По мнению авторов документа, "коридор Сувалки" — "потенциальная мишень военной агрессии России", поскольку это единственная сухопутная связь НАТО с прибалтийскими государствами бывшего СССР, что в случает агрессии может лишить Прибалтику доступа к союзникам по НАТО.

"Это предложение показывает явную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь $1,5-2 млрд, посредством создания общих военных объектов и обеспечения мобильности сил США,— говорится в документе.

Материалы, кроме этого, включают в себя информацию о польско-американских переговорах, в том числе о финансовых предложениях. В документах содержатся данные о возможном расположении военных объектов, госпиталей, школ. Как утверждается, власти Польши хотят "сделать решение более рентабельным для правительства США и развеять опасения Конгресса насчет таких вложений".

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