Подошли к концу седьмые по счету переводческие толоки Википедии

8 июня в Доме Евросоюза в Таллинне состоялось награждение участников седьмых по счету переводческих толок Википедии, а также в третий раз награждались победители конкурса статей на тему Центральной и Восточной Европы.

Главную награду — 1000 евро на поездку на выбор — выиграл Тоомас Швак, который является одним из самых активных соавторов эстоноязычной Википедии и уже не раз получает награду на переводческих толоках.

Награду от MTÜ Wikimedia Eesti новому соавтору поделили Андеро Анто и Мерилин Палмисте.

Также вручили специальный приз за перевод статьи, связанной с женщинами, чтобы поощрить более широкое освещение женской истории в Википедии. Награду получила Кристийна Куслапуу, написавшая статьи об известных суфражистках.

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Представительства Еврокомиссии в Эстонии, MTÜ Wikimedia Eesti и Tallinna Ülikooli Kirjastus уже седьмой раз проводят переводческие толоки. В период с 21 февраля по 21апреля 2017 года было создано и дополнено 150 статей, а в толоке приняли участие 42 википедиста.

В рамках конкурса статей ”Весна Центральной и Восточной Европы” получили награды первые четыре места: Яан Меринийт, пользователь с ником Маарети, Тоомас Швак и пользователь с ником Моона.

Цель конкурса ”Весна Центральной и Восточной Европы” — поддержать написание статей о странах данного региона в Википедии на любом языке. В этом году были созданы или дополнены 159 статей.