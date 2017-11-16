Планы Европейского центробанка по предоставлению возможности заморозки вкладов: что это значит для Эстонии?

Европейский центральный банк призвал официально разрешить властям устанавливать запрет (мораторий) на приостановку выплат по вкладам в случае неплатежеспособности или вероятной неплатежеспособности банков, пишет Eesti Päevaleht.

Разработка соответствующего законопроекта находится в начальной стадии, поэтому о его влиянии на стороны, в том числе Эстонию, говорить рано.

”По сути речь идет о моратории, который в эстонских законах существует и сейчас в качестве одного из методов надзора, — сообщает Банк Эстонии. — На общеевропейском уровне единого подхода к мораторию не существует, и вот сейчас его хотят достичь. При Европейском центробанке действует Единый надзорный механизм (SSM), в сферу компетенции которого входит надзор за банками в сотрудничестве с соответствующими учреждениями стран-участниц”.

Согласно действующему законодательству, сейчас в Эстонии вклады компенсируются клиентам в течение семи рабочих дней начиная с их остановки. В случае возникновения подозрений в упразднении существующий на данный момент гарантии в размере 100 000 евро может возникнуть ситуация, когда вкладчики будут вынуждены вновь опасаться более слабых банков, в то время как сейчас особой разницы нет.