Отмена роуминга уже изменила привычки европейцев в пользовании мобильными телефонами

Начиная с 15 июня 2017 при поездке за рубеж в пределах ЕС можно использовать услуги мобильной связи без дополнительной платы. Согласно исследованию Евробарометра, большая часть жителей Европы считает отмену роуминга полезной.

Исследование показывает, что 71% европейцев знает, что роуминг отменен, а 72% ответили, что им или их знакомым это приносит пользу. Среди тех, кто ездил за рубеж после 15 июня, осведомленность выше — 86% были в курсе отмены.

Судя по результатам исследования, проведенного в конце августа, после отмены роуминга в ЕС привычки европейцев в использовании мобильных телефонов изменились. Начиная с 15 июня количество тех, кто пользовался мобильной сетью в поездках так же, как и дома, удвоилось и достигло 31% (несколько месяцев назад показатель составлял лишь 15%).

Вполовину понизилось и число тех, кто никогда не пользовался услугами мобильной сети — с 42% до 21%.

Изменения в привычках пользователей отметили и мобильные операторов. Многие из них уже сообщили, что объем данных значительно увеличился, превысив показатель лета 2016 года в некоторых случаях от трех до шести раз, как и число сделанных за рубежом звонков.