Отчет Еврокомиссии по Эстонии: сильный экономический рост и высокой уровень занятости

Еврокомиссия опубликовала зимний экономический анализ государств-членов ЕС. В Европе наблюдается мощный экономический рост, а вместе с ним и улучшение ситуации на рынке труда и социальной сферы. Все же оживление экономики не затронула все слои населения, и в некоторых странах рост тормозят различные факторы.

Согласно отчету об экономической ситуации в Эстонии, ВВП страны в 2017 году вырос более чем на 4%, в первую очередь благодаря улучшению экономической обстановки за рубежом и увеличению объема инвестиций. Согласно прогнозу, реальный рост ВВП должен стабилизироваться в 2018-2019 годах на уровне 3%.

Тем не менее эстонская фискальная политика ослабевает, и структурный бюджетный дефицит в период 2018–2019, скорее всего, значительно увеличится(почти до 1,5 % от ВВП).

Главные проблемы в Эстонии, согласно отчету, связаны с недостатками системы социальной защиты, последствиями уменьшения числа рабочей силы, которое было вызвано демографическим спадом, и недостаточным развитием инноваций и научной деятельности. Значительное уменьшение доли трудоспособного населения увеличит давление на расходы на оплату труда. При этом уровень производительности в Эстонии находится на уровне ниже среднего по ЕС.

Что касается социальной сферы, в Эстонии главной проблемой является создание современной системы социальной защиты. В отчете утверждается, что последние налоговые реформы увеличили стимулы работать для граждан с низким уровнем дохода, но неравенство доходов остается на высоком уровне, и растет доля людей, живущих в риске бедности.

Финансирования больше всего не хватает в случае пенсий, пособий по инвалидности и услуг по длительному уходу. Также гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии один из самых больших в Евросоюзе.