Организации смогут предлагать молодежи работу и практику через Европейский корпус солидарности

Спустя три месяца после начала работы Европейского корпуса солидарности открылась база данных для аккредитованных организаций, предлагающих возможности для участия в проектах солидарности. С ее помощью организации смогут найти потенциальных работников, практикантов и добровольцев.

Несколько сотен мест будут предложены уже весной, а в последующие месяцы — еще тысячи.

”Европейский корпус солидарности сделал большой шаг к ощутимым результатам. Благодаря тому, что база данных стала доступна для организаций и госучреждений, первые молодые европейцы смогут вскоре преступить к работе. С гордостью признаю, что многие молодые уже присоединились к корпусу и готовы внести свою лепту. Теперь призываю организации последовать их примеру и предложить молодым как можно больше рабочих мест”, — отметил еврокомиссар по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич.

Возможность участвовать в Европейском корпусе солидарности предлагают многие организации, например, неправительственные объединения, гражданские организации, государственные областные и местные учреждения, а также социальные предприятия. На первом этапе заинтересованные в участии организации смогут ходатайствовать о финансировании, которое предлагают различные программы ЕС. В настоящий момент Европейский корпус солидарности поддерживают восемь программ.