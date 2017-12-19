Опрос: в ЕС растет оптимизм в отношении состояния экономики и поддержка евро

Согласно обнародованному сегодня новому исследованию Евробарометра, большинство европейцев считает, что состояние экономики хорошее. Евро находит среди людей наибольшую с 2004 года поддержку, и будущее Евросоюза видят скорее в позитивном, чем в негативном свете.

Большинство европейцев считает Евросоюз стабильным местом в неспокойном мире. Это некоторые главные выводы, к которым пришли в ходе обнародованного сегодня свежего стандартного исследования Евробарометра и специального исследования Евробарометра "Будущее Европы".

Впервые с начала экономического и финансового кризиса в 2007 году европейцы оценивают состояние европейской экономики на данный момент скорее позитивно (48%, +6 процентных пунктов по сравнению с весной 2017 года), чем негативно (39%, -7 процентных пунктов). Из эстонцев состояние европейской экономики оценивают скорее позитивно 53%.

Экономическое состояние своей родной страны сейчас считают хорошим 48% европейцев (59% эстонцев). Это самый высокий показатель с осени 2007 года. По сравнению с весной 2017 года оптимизм в отношении состояния экономики своей страны вырос в 19 странах. Во главе этих стран Финляндия (71%, +12 процентных пунктов), Словения (46%, +12 процентных пунктов), Австрия (77%, +9 процентных пунктов) и Венгрия (50%, +9 процентных пунктов). В Эстонии количество оценивающих состояние экономики как хорошее людей по сравнению с весной этого года увеличилось на 5%. В разных странах-членах оценка отличается: если в Нидерландах и Германии экономическое состояние страны считает хорошим 91% ответивших, то в Греции придерживаются такого мнения всего 2%.

В еврозоне поддерживают евро три четверти ответивших (74%, +1 процентный пункт), что является новым рекордом с осени 2004 года. В семи странах поддержка евро составляет 80% или больше. Это Словакия, Бельгия, Германия, Испания, Эстония, Ирландия и Словения.

У 40% европейцев позитивный имидж ЕС, у 37% — нейтральный, и доля тех, у кого негативный имидж ЕС, остается около 21%. Результаты оставались стабильными с весны 2017 года, и они подтверждают позитивный тренд, который отмечался с 2016 года. В 14 странах позитивный имидж ЕС у большинства ответивших. Самым высоким этот процент был в Ирландии (59%), Болгарии и Люксембурге (в обеих 57%). В Эстонии позитивный имидж ЕС у 39%, нейтральный имидж — у 49% и негативный — всего у 11% ответивших.

Доверие к ЕС остается около 41% (-1 процентный пункт). Большинство ответивших доверяет ЕС в 18 странах-членах ( по сравнению с 15 странами-членами в весеннем исследовании). Больше всего доверяют ЕС в Литве (64%), Болгарии (57%) и Люксембурге (56%). По сравнению с весной 2017 года доверие к ЕС увеличилось в 10 странах, особенно в Бельгии (53%, +7 процентных пунктов), Словакии (48%, +5 процентных пунктов) и Чешской Республике (35%, +5 процентных пунктов). Уменьшилось оно в 17 странах, в том числе в Эстонии (49%, -6 процентных пунктов).

В отношении будущего ЕС оптимистично большинство европейцев (57%, +1 процентный пункт). Это так во всех странах-членах (весной 2017 года в 24 странах-членах) кроме двух: Греции (60% ответивших пессимистичны и 37% оптимистичны) и Великобритании (соответственно 48% и 44%). Наиболее оптимистичны в отношении будущего ЕС ответившие были в Ирландии (80%), Люксембурге (72%) и на Мальте (70%). На другом конце шкалы находятся Франция (49%) и Италия (50%). В Эстонии в отношении будущего ЕС оптимистичны 60% (-2 процентных пункта) и пессимистичны 33% (+1 процентный пункт) ответивших.

44% европейцев считают, что к их мнению прислушиваются в ЕС — это новый рекордный показатель с осени 2004 года. Из эстонцев такого мнения всего 20% ответивших.

70% европейцев (78% эстонцев) чувствуют себя гражданами ЕС. 57% европейцев считают наибольшим достижением ЕС свободное передвижение людей, товаров и услуг в пределах ЕС и 56% — мир между странами-членами ЕС.

По мнению граждан ЕС, иммиграция — это главная проблема, с которой сейчас столкнулся ЕС (39%, +1 процентный пункт). Второй проблемой называют терроризм (38%, -6 процентных пунктов).

Из исследования о будущем Европы выяснилось, что о Евросоюзе придерживаются позитивного мнения 75% европейцев, среди них больше всего граждане Литвы (91%), Дании (89%) и Нидерландов (87%), Эстонии (86%) и Люксембурга (86%). 71% европейцев считает ЕС стабильным местом в неспокойном мире (+5 процентных пунктов с 2016 года).

Осеннее стандартное исследование Евробарометра 2017 года (EB 88) провели в виде опроса-интервью с 5 по 19 ноября 2017-го. В страх-членах и странах-кандидатах в ЕС опросили в общей сложности 33 193 человека.

Специальное исследование Евробарометра №467 "Будущее Европы" провели в виде телефонного опроса с 23 сентября по 2 октября 2017-го. В странах-членах ЕС опросили в общей сложности 27 881 человека.