ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ: доверие к Евросоюзу возросло, больше всего сторонников евро — в Эстонии

45% чувствуют что сих мнением в ЕС считаются. Больше всего таких людей в Дании (65%), Германии и Швеции (по 64%). Противного мнения придерживается больше всего людей в Греции (73%) и Эстонии (70%).

58% европейцев смотрят в будущее с оптимизмом (на 1% больше, чем в прошлом году). Лишь в Греции и Великобретании большинство опрошенных ответили отрицательно. В Эстонии чувство оптимизма выросло на 6% до 66%.

70% европейцев и 78% эстоноземельцев чувствуют себя гражданами Европы.

Главное проблемой ЕС большинство опрошенных считают миграцию (38%), причем больше всего данную точку зрения поддерживают в Эстонии (62%). Второй по важности проблемой называют терроризм (29%).

Экономическую ситуацию в ЕС опрошенные оценили в основном положительно(50%, что на 2% больше данных 2017 года) — это лучший результат с 2007 года. В 25 госудасртвах-членах назвали экономическую ситуацию в Европе хорошей — в Эстонии 60% опрошенных. Что касается экономической ситуации в своей стране, то в Эстонии ее оценили положительно 62%, что на 3% больше, чем в 2017 году.

Однако различия в оценках экономической ситуации в своей стране довольно большие. Например, в Нидерландах и Люксембурге довольны 93% опрошенных, а в Греции — всего 2%.

Зато поддержка экономического и денежного союза, а также единой валюты евро находится на рекордном уровне. Среди жителей еврозоны 74% поддерживают единую валюту. Больше всего сторонников евро в Эстонии (88%), а против нее выступают в Чехии (71%), Швеции и Дании (по 65%).

Также жители ЕС поддерживают установленные Еврокомиссией приоритеты. Свободное передвижение поддерживает 82% прошенных, а общую оборонную политику — 75%. Впервые в рамках исследования спросили мнения насчет торговой политики ЕС, которую поддержали 71% опрошенных.