ООН предостерегла ЕС от двойной морали в отношении мигрантов

Верховный комиссар ООН по правам человека Саид Раад аль-Хусейн предостерег Евросоюз от лицемерия и двойной морали по отношению к мигрантам. "Если ЕС выступает за соблюдение прав человека в других странах, то он должен внимательно следить за тем, чтобы не забывать о собственных обязательствах", — заявил он в среду, 29 августа, в Женеве, выступая с речью по случаю завершения четырехлетнего пребывания на своем посту.

По словам аль-Хусейна, его беспокоят действия Италии, Венгрии и Австрии, а также то, что Евросоюз сегодня заботит, главным образом, контроль над границами. В этой связи он заметил, что, к примеру, Бангладеш в 2017 году не закрыла свои границы несмотря на то, что из соседней Мьянмы не ее территорию бежало более 700 тысяч представителей народа рохинджа.

Преемником аль-Хусейна на посту Верховного комиссара ООН по правам человека с 1 сентября станет бывший президент Чили Мишель Бачелет.