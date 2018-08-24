24.08.2018, 17:51

Очередной указ из Брюсселя: с сентября Евросоюз запрещает галогенные лампы

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rus.delfi.ee
EST
pirn
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В ЕС с 1 сентября будут запрещены галогенные лампы в рамках энергосберегающей политики. Под запрет, прежде всего, попадут лампочки и свечеобразные светильники. Постепенно они будут выводиться с рынка, сообщает RG.ru со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

Вместо галогенных ламп покупателям предложат энергосберегающие и светодиодные лампы. Пока можно будет пользоваться галогенными изделиями в настольных лампах и в осветительных панелях разного назначения.

Напомним, запрет на галогенные лампы осуществляется в соответствии с экологическими стандартами ЕС, выдвигающими высокие требования к энергоэффективности продукции. Эти лампы должны были исчезнуть с рынка в 2016 году, однако срок использования их продлили. С 2012 года в Евросоюзе прекращено производство ламп накаливания.

По оценкам специалистов, галогенные источники света не намного эффективнее "лампочек Ильича" (они потребляют лишь на 10 процентов энергии меньше). В Европе ими сейчас пользуется почти половина населения. На первых порах массовый отказ от галогенных изделий может вызвать затруднения.

Однако по планам Евросоюза все источники света должны соответствовать классу энергетической эффективности не ниже В. Поэтому особое внимание планируется уделить внедрению энергосберегающих люминесцентных ламп, потребляющих на 60-80 процентов энергии меньше, а также светодиодных источников света, сберегающих и вовсе до 90 процентов энергии.

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