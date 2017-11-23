Оценка бюджетного плана Эстонии на 2018 год: установленные цели могут остаться не выполнены

Еврокомиссия представила экономические и социальные приоритеты ЕС и советы на 2018 год год, а также результаты оценки бюджетных планов стран еврозоны. Бюджетный план Эстонии на 2018 год в общих чертах соответствует предписаниям.

Экономический рост ускоряется, а в еврозоне его темп достиг максимума последнего десятка лет. Этому способствовали стабильное частное потребление, превысивший ожидания экономический рост во всем мире и уменьшающаяся безработица. В результате увеличились и инвестиции, так как пропала неуверенность.

Экономика растет во всех странах ЕС, одновременно улучшается ситуация и на рынке труда, но рост зарплат все еще медленный.

Значительно улучшилось финансирование стран еврозоны. Страны находятся на разных этапах экономического цикла, поэтому необходимо достичь подходящего баланса между экономическим ростом и устойчивости финансирования, в первую очередь путем понижения уровня долгов.

Еврокомиссия вынесла также оценку бюджетным планам стран еврозоны на 2018.год, сосредоточившись на выполнении требований пакта стабильности и роста. Всего было вынесено 18 оценок для всех стран еврозоны, кроме Греции.

Бюджетный план Эстонии на 2018 год в общих чертах соответствует бюджетным предписаниям ЕС. Согласно прогнозу ЕК, в 2018 году структурная позиция по бюджету Эстонии все же ухудшится на 1,4% от ВВП, вследствие чего может случиться так, что Эстония отклонится от установленной долгосрочной бюджетной цели.

В то же время уровень госдолга Эстонии продолжает составлять меньше 10% от ВВП, что является самым низким показателей среди стран ЕС.

Вместе с Эстонией бюджетные планы на 2018 год в общих чертах соответствует требованиям у Ирландии, Кипра, Мальты и Словакии, а полностью соответствуют — у Германии, Литвы, Латвии, Люксембурга, Финляндии и Нидерландов.

Что касается бюджетных планов Бельгии, Италии, Австрии, Португалии и Словении, есть опасность того, что требования будут не выполнены. В отношении Франции и Испании по прежнему применяется производство чрезмерного дефицита.