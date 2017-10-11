Новым президентом ПАСЕ была избрана киприотка Стелла Кириакидес

Сегодня новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была избрана киприотка Стелла Кириакидес. Предыдущий президент ассамблеи Педро Аграмунт перед началом осенней сессии сам подал заявление об отставке.

”Я знаю Стеллу Кириакидес как принципиальную и непреклонную женщину. Ее мнение уважают даже самые убежденные идеологические оппоненты”, — заявила руководитель эстонской делегации ПАСЕ и вице-президент ассамблеи Марианне Микко.

Кириакидес победила в третьем туре голосования с большим отрывом от литовского политика Эмануэлиса Зингериса. Кириакидес станет 30-м президентом ПАСЕ. Она — третья женщина, которая занимает эту должность. Ее полномочия продлятся до начала следующий сессии, которая начнется в январе 2018 г.

Кириакидес отметила, что ее избрали президентом ПАСЕ во время, когда надежность и честность ассамблеи поставлены под сомнение. Во время, когда работа ассамблеи часто подвергалась критике, из-за чего были поставлены под сомнение прозрачность и целостность институтов Совета Европы. ”Это — вызов и ответственность для всех нас, но прежде всего для меня, как для новоизбранного президента ассамблеи”, — сказала Кириакидес.

”В ближайшие месяцы мой приоритет — работать над достижением спокойствия, консенсуса, доверия и единства”, — сказала Кириакидес. Она добавила, что будет неустанно и открыто бороться с коррупцией. Она также намерена повысить стандарты, чтобы все члены ассамблеи могли следовать тем же принципам и кодексу этики. Кириакидес отметила, что для этого она нуждается в поддержке всех политических сил, генерального секретаря и работников Совета Европы.

IV заседание ПАСЕ 2017 г. проходит в Страсбурге во Франции с 8 по 13 октября. Помимо Марианне Микко в эстонскую делегацию ПАСЕ также входят Андрес Херкель и Ээрик-Нийлес Кросс.