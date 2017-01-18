Действующий глава Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz) официально объявил, что не будет претендовать на эту должность.
Помимо председателя Европарламент изберет 14 вице-председателей и новых глав парламентских комитетов.
Тайани хочет "строить мосты"
На пост главы Европарламента претендовали семь кандидатов, но основная борьба шла между представителями правоцентристской "Европейской народной партии" и "Прогрессивного альянса социал-демократов" — Тайяни и Питтеллой.
Юрист по образованию Антонио Тайани — бывший пресс-секретарь скандально известного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, член консервативной партии Берлускони Forza Italia ("Вперед, Италия"). В Европарламенте работает с 1994 года, а с 2014-го занимает пост одного из 14 зампредседателей законодательного органа ЕС. Как признался сам политик, он хочет быть "президентом, который строит мосты". Тайяни заверяет, что, в отличие от Мартина Шульца, он будет не только выражать личное мнение, но и представлять весь парламент ЕС, включая его малочисленные фракции.