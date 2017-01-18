Европейский парламент на первом в 2017 году заседании избрал нового председателя. Им стал бывший член Еврокомиссии, итальянский консервативный политик Антонио Тайани. За его кандидатуру во вторник, 17 января, проголосовал 351 парламентарий, тогда как его соперника, итальянского социал-демократа Джанни Питтеллу, поддержали 282 депутата.

Действующий глава Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz) официально объявил, что не будет претендовать на эту должность.

Помимо председателя Европарламент изберет 14 вице-председателей и новых глав парламентских комитетов.

Тайани хочет "строить мосты"

На пост главы Европарламента претендовали семь кандидатов, но основная борьба шла между представителями правоцентристской "Европейской народной партии" и "Прогрессивного альянса социал-демократов" — Тайяни и Питтеллой.

Юрист по образованию Антонио Тайани — бывший пресс-секретарь скандально известного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, член консервативной партии Берлускони Forza Italia ("Вперед, Италия"). В Европарламенте работает с 1994 года, а с 2014-го занимает пост одного из 14 зампредседателей законодательного органа ЕС. Как признался сам политик, он хочет быть "президентом, который строит мосты". Тайяни заверяет, что, в отличие от Мартина Шульца, он будет не только выражать личное мнение, но и представлять весь парламент ЕС, включая его малочисленные фракции.