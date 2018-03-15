Новая визовая политика ЕС: процесс получения визы станет легче, но подорожает

Еврокомиссия (ЕК) сделала предложение провести реформу единой визовой политики Евросоюза, что привести предписания в соответствие с изменяющимися проблемами безопасности, связанными с миграцией вызовами и новыми возможностями, появляющимися с развитием технологии.

Данные предложения должны сделать процесс получения визы легче и быстрее для легальных путешественников. Таким образом срок ожидания решения о визе уменьшится с 15 дней до 10. Ходатайство о визе можно подать вплоть до шести месяцев заранее перед рейсом, а также заполнить и подписать его в электронном виде.

В отношении многоразовых виз будут действовать единые правила, что сэкономит деньги и время путешественников и государств ЕС. Такие многоразовые визы будут выдаваться заслуживающим доверия лицам с положительной визовой историей, которые регулярно совершаю рейсы, и будут раз за разом увеличиваться в сроке от одного до пяти лет.

Для поддержки краткосрочного туризма государства-члены ЕС получат право выдавать одноразовые визы прямо на сухопутных и морских границах на сезонной основе и при строгих условиях. Такие визы будут действовать только в выдавшей их стране и максимально на 7 дней.

Учитывая значительно выросшие за последние годы затраты на обработку, визовый сбор, остававшийся на том же уровне с 2006 года, поднимется с 60 до 80 евро. Такое умеренное подорожание поможет государствам-членам ЕС сохранить во всех странах достаточный персонал, чтобы обеспечить усиленный контроль безопасности и обновить ИТ-устройства и программное обеспечение, не делая препятствий для заявителей на получение визы.

Однако при этом нормы безопасности станут строже, чтобы вычислять и останавливать нелегальных мигрантов. Единая визовая политика также облегчит их высылку и сотрудничество с третьими странами.

ЕК предлагает создать новый механизм, согласно которому условия визового производства станут строже, если страна-партнер не прилагает достаточно усилий для принятия нелегальных мигрантов, в том числе и тех, кто попал в ЕС легально, но превысил разрешенный срок нахождения на территории союза.

При необходимости Еврокомиссия вместе со странами ЕС может решить сделать условия получения визы более строгими, в том числе и предписания, касающиеся максимального срока обработки ходатайств, срока действия виз, размера визового сбора и освобождения путешественников, как например, дипломатов, от данного сбора.

ЕК также планирует обнародовать предложения по пересмотру Визовой информационной системы (VIS) — базы данных, куда заносятся ходатайства о визах и личные данные заявителей. Цель — облегчить контроль личных данных заявителей для пограничников и сотрудников визовых центров. Это также позволит госучреждениям в целях безопасности и погранохраны получать и обмениваться информацией о длительных визах и видах на жительство.

Самые важные положения предусматривают обязательный контроль визовых ходатайств в соответствующих базах данных безопасности и миграции, а также полную возможность взаимодействия VIS с едиными европейскими базами данных, как новая система "въезд-выезд" (EES), Шенгенская информационная система и Европейская информационная система уголовных досье (ECRIS), в том числе посредством единого поискового портала.

До конца 2018 года Еврокомиссия инициирует исследование по реализации и дискуссию с Европарламентом и государствами ЕС по теме полной дигитализации процесса визового ходатайства.