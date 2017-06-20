Новая онлайн-среда облегчит интеграцию неграждан ЕС на местном рынке труда

В честь Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня, Европейская комиссия представила онлайн-среду, созданную для составления профессионального резюме гражданами стран, не входящих в Евросоюз.

Созданная среда помогает гражданам не входящих в ЕС стран представлять информацию о своих навыках, квалификации и рабочем опыте в форме, которая хорошо понятна работодателям, образовательным и обучающим учреждениям, а также занимающимся мигрантами организациям во всем Евросоюзе.

Данная онлайн-среда поможет негражданам ЕС найти работу в Евросоюзе, а также разрешит проблемы интеграции беженцев, просителей убежища и мигрантов на рынке труда.

Центры приема, интеграционные службы и предоставляющие услуги нергажданам ЕС организации смогут удостоверится, что навыки и образование приехавших в ЕС людей будут признаны, и направлены дальше работодателям и так далее.

Кроме того, среда поможет миграционным службам выяснить конкретные нужды каждого человека для интеграции на рынке труда. В целом, это облегчит объединение ищущих работу со свободным рабочими местами.

Интеграция неграждан ЕС на рынке труда Евросоюза является одной из важных проблем, учитывая поток беженцев в Европу. Отсутствие интеграции в будущим может выйти дороже, чем интеграционная политика. Учитывая переход на цифровую технологию и старение общества, в интересах Европы привлечь опытных сотрудников, в которых нуждается экономика ЕС.