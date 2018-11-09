Неуверенность тормозит темпы роста экономики и ЕС, и Эстонии

В 2018 году от составляет 2,15, в 2019 году достигнет отметки в 1,9%, в 2020 — 1,7%. Предполагается, что тенденция характерна для всех 27 стран-членов ЕС, в которых прогнозируется рост в 2,2% — в 2018, 2,0% — в 2019 и 1,9% — в 2020 году. Для Эстонии комиссия прогнозирует эти цифры так: 3,55 — в текущем году, далее — снижение: 2,85 — в 2019 году и 2,6% — в 2020.

”В этом и в следующем годах вырастет экономика всех стран ЕС, и благодаря этому появятся новые рабочие места. Увы, усилится неуверенность, вырастут как внутренние, так и внешние риски, и это, в свою очередь, будет тормозить темпы роста экономики. Мы должны быть бдительными и усердно трудиться, чтобы повысить сопротивляемость своей экономики. На уровне ЕС это означает, что следует принять конкретные решения относительно дальнейшего укрепления экономики и денежного союза. На уровне государства необходимо особенно активно заниматься созданием буферов в бюджете, уменьшением долговой нагрузки, и в то же свремя надо обеспечить, чтобы блага экономического роста доходили бы до самых уязвимых членов общества”, — отметил вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.