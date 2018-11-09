09.11.2018, 11:09

Неуверенность тормозит темпы роста экономики и ЕС, и Эстонии

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rus.delfi.ee
EST
Valdis Dombrovskis
Valdis DombrovskisFoto: Jassu Hertsmann

В соответствии с осенним экономическим прогнозом от Еврокомиссии, в 2017 году экономический рост в еврозоне составлял 2,4%, и далее будет снижаться. Этот показатель был наибольшим за последние десять лет.

В 2018 году от составляет 2,15, в 2019 году достигнет отметки в 1,9%, в 2020 — 1,7%. Предполагается, что тенденция характерна для всех 27 стран-членов ЕС, в которых прогнозируется рост в 2,2% — в 2018, 2,0% — в 2019 и 1,9% — в 2020 году. Для Эстонии комиссия прогнозирует эти цифры так: 3,55 — в текущем году, далее — снижение: 2,85 — в 2019 году и 2,6% — в 2020.

”В этом и в следующем годах вырастет экономика всех стран ЕС, и благодаря этому появятся новые рабочие места. Увы, усилится неуверенность, вырастут как внутренние, так и внешние риски, и это, в свою очередь, будет тормозить темпы роста экономики. Мы должны быть бдительными и усердно трудиться, чтобы повысить сопротивляемость своей экономики. На уровне ЕС это означает, что следует принять конкретные решения относительно дальнейшего укрепления экономики и денежного союза. На уровне государства необходимо особенно активно заниматься созданием буферов в бюджете, уменьшением долговой нагрузки, и в то же свремя надо обеспечить, чтобы блага экономического роста доходили бы до самых уязвимых членов общества”, — отметил вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

Во всем мире растут нестабильность, напряжение в международной торговле и цены на нефть, что препятствует росту экономики. Факторы же, способствующие ему, должны стать более внутрегосударственными: в некоторых странах более активный рост зарплат и налоговые изменения должны оказать позитивное воздействие на частное потребление.

Экономический рост Эстонии, по словам Комиссии, широкомасштабен: кроме внутреннего спроса значительную роль играет и экспорт.

Эстонский рынок труда, так сказать, работает на полную мощность. По прогнозам, трудовая занятость в 2018 году вырастет на 1%, а далее будет снижаться ввиду негативного демографического тренда.

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