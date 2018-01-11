Нет трамвая — нет денег! ”Лишнее” европособие может достаться Таллинну

Министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон уже более полугода готовит распоряжение, в результате которого Таллинн получил бы более 8 млн освободившихся европейских денег, пишет Eesti Päevaleht.

15 марта прошлого года Министерство экономики, для того, чтобы найти применение освободившемуся европособию, направило мэриям Таллинна, Тарту и Нарвы письмо, в котором просила представить предложения по изменению плана инвестиций. Проект представил только Таллинн. И это неудивительно, поскольку в критериях участия первым пунктом идет указание на то занчится, что ”речь идет о проекте имеющегося в городской среде рельсового транспорта”. В Тарту и Нарве, как известно, трамваи не ходят. Зато в Таллинне как раз проходит реновация трамвайной линии Копли, что обойдется городу в 19 млн евро. Именно этот проект и был представлен в июне министерству и одобрен. В пояснительной записке к поправкам к плану инвестиций от 11 сентября написано, что поскольку евросредства остались от строительства трамвайной линии, то эти 8,1 млн евро были направлены министерством также именно на проект рельсового транспорта.

Несмотря на то, что из общей суммы в 12,1 млн были выделены средства и на другие инвестиции и проекты, Симсон выступает с предложением передать остальные 8,1 млн именно Таллинну.

Для этого решение должно быть одобрено правительством, но, по данным некоторых источников, не все министры согласны на это.

Комментируя ситуацию, Симсон сказала, что рельсовый транспорт в виде железной дороги имеется во всех трех городах и заявки могли бы быть рассмотрены, если бы были представлены. ”В Таллинне, наряду с железной дорогой, существует сеть трамвайных путей, в Тарту тоже в последнее время все больше говорится о планировании трамвайных линий, и этот проект тоже мог бы принять участие”, — Сказала Симсон и подчеркнула, что поскольку деньги остались после трамвайного проекта, то и перенаправлены должны были быть на проект, связанный с рельсовым транспортом. ”Поскольку самая большая концентрация людей наблюдается в самых крупных городах Эстонии, то и наибольшую пользу принесут инвестиции, сделанные именно там”, — объяснила Симсон тот факт, что предложения были разосланы лишь трем городам. ”Для того, чтобы использовать сумму пособия максимально эффективно, пришлось сузить условия с точки зрения того, каким самоуправлениям предложить возможность, а каким предлагать было бы менее целесообразным”, — добавила она.

Министр заверила, что никоим образом не может направлять такого рода проекты: ”Планирование финансов координируется министерствами. Также привлечена внемнистерсткая группа экспертов, куда входят представителя вузов, профсоюзов”.

Когда правительство приступит к обсуждению поправок к плану инвестиций, пока неизвестно.

Откуда деньги?

Как известно, перед председательством в ЕС Таллинн начал строить удлинение трамвайной линии до аэропорта, на что из фонда солидарности ЕС было выделено 16,8 млн евро. В это же время выяснилось, что на строительство трамвайной линии возможно ходатайствовать и о средствах из Фонда объединения Европы (CEF), поскольку данная линия напрямую связана с задачами Rail Baltic. CEF ходатайство удовлетворил и выплатил по тендеру стоимостью 12 млн евро около 10 млн, и это означало, что 16,8 млн евро, выплаченные фондом солидарности, остаются не у дел. Несмотря на то, что Еврокомиссия решила уменьшить эту сумму, 12,1 млн евро было разрешено потратить на другие проекты инфраструктуры. Средства могут быть потрачены исключительно на инвестиции в инфраструктуру.