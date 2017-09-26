Не пропустите! В Таллинне снова заработало языковое кафе

В честь Европейского дня языков, 26 сентября, в этом году представительство Еврокомиссии в Эстонии в сотрудничестве с посольствами и культурными институтами иностранных государств в Таллинне вновь заработает языковое кафе, где во время коротких 15-минутных уроков можно будет ознакомиться я более чем 20 языками.

Мероприятие состоится уже сегодня, во вторник, в кафе Poogen в Национальной библиотеке в 16–19 часов. Участие бесплатное, заранее регистрироваться не надо.

Уже третий раз подряд представительство ЕК организовало также тематическую онлайн-викторину для школьников. В этом году викторина рассматривала вводящие в заблуждение слова, которые пишутся или звучат в иностранном языке также как в эстонском, но имеют другое значение. В викторине приняли участие 3000 учеников, а главный приз, планшет Samsung, достался ученице Авинурмеской гимназии.

Мероприятие организовано представительством ЕК в Эстонии вместе с Таллиннским университетом, посольствами Грузии, Испании, Нидерландов, Японии, Греции, Литвы, Латвии, Норвегии Польши, Румынии ,Швеции и Чехии, а также культурными институтами Эстонии, Финляндии, Франции, Венгрии, Германии, России, Великобритании и Украины.

Первый Европейский день языков был организован Еврокомиссией и советом Европы в 2001 году в рамке года европейских языков.