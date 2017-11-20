Начинается Европейская неделя профессиональных навыков

С понедельника по пятницу пройдет Европейская неделя профессиональных навыков, в это время для всех заинтересованных открыты двери и эстонских заведений профессионального образования.

”Примерно половина рабочей силы в Европе имеет профессиональное образование. Работники, имеющие хорошую подготовку и обладающие современными навыками ежедневно формируют нашу экономическую жизнь, — сказала руководитель отдела профессионального образования Министерства образования и науки Хелен Пылло. — В Эстонии заведения профессионального образования стали центрами обучения в течение всей жизни, где бок о бок учатся как те, кто только выпустился из основной школы, так и люди с большим трудовым стажем, решившие изменить свою жизнь. Гибкие возможности обучения, в том числе и возможность обучения на рабочем месте, способствуют тому, чтобы у каждого была возможность приобрести в училищах профессиональные навыки”.

Хелен Пылло также напомнила о том, что в этом году наши ландшафные строители, выпускники Школы садоводства в Ряпина Майрольд Мянд и Эрик Рюйтель впервые удостоились медалей на международном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills. ”Мы можем гордиться уровнем и качеством профессионального образования в Эстонии”, — сказала она.

В рамках недели профессиональных навыков профессиональные учебные заведения приглашают в гости всех заинтересованных. В Тартуском и Пярнуском центрах профессионального образования можно посетить уроки и мастерские, в Курессаареской профессиональной школе пройдет увлекательный день навыков, педагоги Таллиннской Экономической школы предлагают приобрести новые знания в рамках открытого курса лекций, Тартуская высшая школа здравоохранения расскажет о работе техника скорой помощи, Таллиннская строительная школа изготовит и передаст в дар детской деревне SOS 100 детских стульчиков, а Тартуское художественное училище организует 24-часовое мероприятие по рисованию комиксов.

Больше информации о Европейской неделе профессиональных навыков можно узнать на странице Европейской Комиссии.

О мероприятиях профессиональных училищ Эстонии можно узнать на сайте kutseharidus.ee и страничке в Facebook.