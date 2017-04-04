На встречах во время председательства Эстонии в Совете ЕС будут работать переводчики Еврокомиссии

В понедельник Таллинн посетил заместитель гендиректора генерального директората устного перевода Еврокомиссии Карлос Алегриа, чтобы подписать договор об административном сотрудничестве с Госканцелярией. Генеральный директорат устного перевода Еврокомиссии обеспечит переводческие услуги на проходящих в Эстонии встречах на высшем уровне во время председательства Эстонии в Совете ЕС.

Одновременно заместитель гендиректора встретился с руководителем организационной команды председательства Эстонии Пирет Лиллевяли, чтобы получить обзор последних приготовлений к председательству. Так же, как и все предыдущие страны-председатели, Эстония во время председательства нуждается в качественных конференционных переводческих услугах. Также генеральный директорат устного перевода поможет обучить связанных с председательством эстонских чиновников.

"Благодарим эстонских чиновников за возможность получить информацию о том, как проходят приготовления к проходящим в Эстонии встречам на высшем уровне, и заключить между генеральным директоратом устного перевода Еврокомиссии и Эстонией договор, который регулирует наше сотрудничество во время председательства. Также мы благодарны за отличную возможность быть партнером в обучении эстонских чиновников. Мы очень рады внести свой вклад, чтобы первое председательство Эстонии в Совете ЕС стало успешным", — отметил заместитель гендиректора.

Алегриа также встретился со студентами специальности устного перевода в Таллинском университете. Генеральный директорат устного перевода поддерживает обучение в магистратуре устного перевода, посылая каждый год преподавать в Таллиннский университет опытных учителей перевода и выплачивая денежное пособие курсу магистратуры устного перевода и стипендии студентам-переводчикам. Вдобавок студенты как Таллиннского, так и Тартуского университета каждый год ездят в Брюссель в учебные поездки. Благодаря такому сотрудничеству у Еврокомиссии была возможность взять на работу достаточное количество переводчиков эстонского языка.