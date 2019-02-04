На общеевропейском конкурсе молодых переводчиков среди эстонских учеников лучшей стала Лийза-Мария Комиссаров

Девушка учится в 11 классе и представила перевод с английского языка на эстонский. ”Представленный для перевода текст был очень интересным и полным нюансов. Я благодарна за эту возможность попробовать свои силы”, — сказала Комиссаров.

Всего было объявлено 28 победителей — по одному из каждой страны-участницы. Все они приглашены на церемонию вручения наград в Брюссель, которая состоится весной.

Всего в этом году в конкурсе приняло участие 3252 учеников. Темой переводимых текстов стало культурное население Европы. От Эстонии участвовало 30 человек. В основном, это были переводы с английского, но и с французского, немецкого, шведского и финского языков.

”Молодежь талантлива. Ее владение языком поражает, — сказал еврокомиссар по бюджету, персоналу и сфере перевода Гюнтер Эттингер. — Изучение языков в современном обществе крайне важно. Владение языками открывает больше карьерных возможностей и помогает людям лучше понять другие культуры и взгляды. Мне бы хотелось, чтобы все победители и участники продолжили заниматься зыками и делились бы своей любовью к языкам с другими”.